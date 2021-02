Lo que pasa en campaña electoral se queda en Las Vegas

Dice la ministra Montero que las declaraciones de Iglesias diciendo que no hay “plena normalidad democrática” en España hay que contextualizarlas bien porque estaba en campaña. Esto no es un invento de la ministra Montero, esto ya lo anunció la vicepresidenta Carmen Calvo cuando vino a decir que el Pedro Sánchez presidente no tenía que pedirle cuentas al Pedro Sánchez candidato. Hay un patrón, y es un patrón interesante. Primero porque entre generales, municipales, autonómicas y europeas estamos siempre en campaña. Habrá que instaurar esos días como los días Las Vegas, donde todo el mundo puede desencadenarse sin consecuencias. En segundo lugar, las campañas electorales nos salen carísimas a los ciudadanos. Ya dudábamos de su utilidad, pero si además se reconoce que son utilizadas como un espectáculo teatral preferimos ver a actores profesionales protagonizando historias de ficción, no aficionados tratando de darnos gato por liebre. Y en tercer lugar, decir como ha dicho Iglesias que no hay una situación de plena normalidad democrática en España a mí no me parece un escándalo. No ha dicho que no hay democracia ni que la democracia no funciona. La democracia es imperfecta y su "plena normalidad" un ideal que no ha conseguido ningún Estado, lo siento mucho. En España, como en cualquier país, abundan ejemplos de porque es así. Una democracia funciona siempre intentando ser mejor, nunca siéndolo.