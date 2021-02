Normalidad democrática

Como saben, ayer Pablo Iglesias, en una entrevista en el diario Ara, en Catalunya, dijo: "No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes de los dos partidos que gobiernan Cataluña, uno está en prisión y el otro en Bruselas"

Como yo hoy me encuentro cansado y no tengo ganas de inventar frases nuevas, aprovecharé la frase de Pablo Iglesias para mi comentario, con un solo añadido que quedaría así: "No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando un vicepresidente del gobierno dice no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes de los dos partidos que gobiernan Cataluña, uno está en prisión y el otro en Bruselas"