La opinión de Carles Francino

Los estudios sobre el comportamiento humano aseguran que mentimos todos los días. Todos. La horquilla es muy amplia porque va desde las cuatro mentiras diarias hasta las doscientas, pero eso es porque depende mucho del contexto; y de cada persona, claro. No es lo mismo decirle a un compañero: “Te queda bien este corte de pelo”, cuando en realidad piensas que es un truño; no es lo mismo eso que estafar a alguien. Igual que no es lo mismo cuando te preguntan: “¿Qué tal?” Y respondes “bien”, aunque en ese momento se te lleven los demonios; no es lo mismo eso que negar que estuviste en un sitio o que conoces a tal o cual persona, sólo para no comprometerte.

Así que no nos hagamos de nuevas: la mentira forma parte de nuestro día a día y yo diría que la tenemos casi normalizada. Sin embargo, existen algunas categorías de mentira que resultan muy, muy especiales. Y hoy quiero comentar dos: la mentira miserable, ruin, la que aprovecha los buenos sentimientos de los demás para obtener beneficio propio. Es el caso del tipejo al que hoy juzgan en Madrid, conocido como Paco el de los 1.000 tumores, que consiguió miles y miles de euros en campañas benéficas, fingiendo enfermedades que no padecía. Y luego está la mentira estúpida, yo diría que la más estúpida del mundo: fingir un atraco para colgar después las imágenes en tu canal de YouTube, pero que alguien te tome en serio, te pegue un tiro y acabes palmando. Bueno, pues esto le ha pasado a un youtuber en Estados Unidos, en un parque de atracciones de Nashville. Lo cual es una pena, desde luego, porque era un chaval joven, con toda una vida por delante, que ha perdido porque en ese país sacar un arma es como quitarse el abrigo, pero sobre todo por ese afán de querer hacerse famoso a toda costa.

Esa, seguramente, es la gran mentira en la que nos han metido: que si no tienes visibilidad pública no existes. Y lo malo, lo peor, es que mucha gente se lo ha creído.