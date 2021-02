Las razones por las que Viggo Mortensen rechazó ser Lobezno en el cine

A día de hoy no concebimos al mutante Lobezno con otra cara que no sea la de Hugh Jackman. Y es que, desde que interpretara por primera vez al superhéroe de Marvel en el año 2000, el actor se ha puesto en la piel de Logan en una decena de películas y videojuegos. Sin embargo, y a pesar de que a día de hoy sea complicado imaginar a otro actor interpretando al legendario integrante de los X-Men, el plan inicial no contemplaba su nombre.

Antes de que Hugh Jackman se enfundara por primera vez las míticas garras de adamantium, 20th Century Fox pensó en Dougray Scott para interpretar al superhéroe de Marvel. De hecho, llegó a firmar con los responsables de la película para convertirse en Logan. Sin embargo, el actor ha reconocido recientemente en una entrevista que tuvo que rechazar el proyecto porque Tom Cruise le impidió aceptar el papel al estar involucrado en Misión Imposible II: "Estábamos haciendo Misión Imposible y me dijo que tenía que acabarla. Yo le dije que lo haría, pero que también participaría en X-Men. Sin embargo, el me dijo que no podía y acabé rechazándolo".

Las razones por las que Viggo Mortensen rechazó a Lobezno

Tras la negativa de Scott, 20th Century Fox se puso en contacto con Viggo Mortensen. Pero, una vez más, se encontraron con otra respuesta negativa. Según ha revelado el actor durante una entrevista para el podcast Happy Sad Confused, rechazó el papel de Lobezno porque eso supondría estar ligado a este personaje durante varios años: "Lo que me molestaba en aquella época era tener que comprometerme a hacer incontables películas haciendo del mismo personaje una y otra vez. La idea me ponía muy nervioso".

Pero no solo por eso. Otra de las grandes razones por las que rechazó formar parte del elenco de X-Men fueron las diferencias creativas entre el director de la película, Bryan Singer, y su hijo Henry. Después de llevar a su hijo a la reunión con el director de cine, el joven seguidor de la saga de superhéroes aseguró en varias ocasiones que algunas de las ideas planteadas por el director eran erróneas.

A la tercera va a la vencida

Esto inició un debate en el que el director le terminaba explicando al joven de 12 años que se había tomado ciertas libertades creativas a la hora de crear la historia. Una idea que no terminaba de convencer al hijo del actor, quien no estaba de acuerdo con dichos cambios. Tras terminar la reunión, y después de ver las malas sensaciones de su hijo tras la misma, Viggo Mortensen volvió a incidir en que no participaría en la película.

Gracias a ello, 20th Century Fox se decantó por Hugh Jackman. A partir de entonces, el actor ha interpretado al personaje en una decena de ocasiones. Mientras tanto, Viggo Mortensen se metió en la piel de Aragorn en El Señor de los anillos y posteriormente en muchos más con los que se convertiría en uno de los actores más reconocidos en la actualidad.