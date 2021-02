Carlos Sobera: "Te voy a decir algo que nunca he contado... Yo sonreía en el entierro de mi padre"

El presentador y actor Carlos Sobera, que se descubre a los oyentes con solo abrir la boca, con esa voz tan característica que lleva acompañándonos en la televisión tantos años, visita esta madrugada a Mara Torres en El Faro. En los primeros minutos de esta conversación evoca el mar y reconoce su temor y amor a partes iguales, el primero por su incapacidad para haber aprendido a nadar durante todos estos años. Nacido en Barakaldo recuerda una infancia emocional en la que siempre se vio como un niño demasiado sensible para aquella España, y aquel Euskadi, de los años 60.

La imagen de su padre, al que describe como un Clin Eastwood vasco que trabajaba durante 16 horas al día y que no se quejó ninguna mañana de su vida, a pesar de su dedicación al trabajo de forma tan intensa durante toda su vida, visita casi cada respuesta de esta entrevista. También la imagen de su madre, Asun, ilumina esta madrugada de la Cadena SER. Este Pepe, el seudónimo que Sobera utiliza para esta conversación, reconoce haber sido un niño "que necesitaba cariño" al que le costó adaptarse en el colegio pero que consiguió hacerse con las mejores notas siempre, también en la carrera de Derecho que sacó con matrículas.

Sobera atesora una carrera que lo conecta con la cultura televisiva de este país, reconoce que la fórmula de conocer a gente de la calle sigue chiflándole. No pierde las ganas de hacer cosas nuevas con los años, gana cada vez más. Esta entrevista es una declaración de intenciones sobre el niño que creció admirando a su padre y el hombre que hoy es y que dedica a las personas que más quiere El Faro de su vida, con todos ellos cantaría y bailaría 'Stand by me'. Ahora acaba de estrenar 'Asesinos todos' en el teatro y está preparando la vuelta de 'El precio justo' en Mediaset. En el 2018 tuvo una crisis de salud importante que lo colocó de forma diferente en la vida. "Te planteas que la vida quieres vivirla, pero de verdad", concluye.