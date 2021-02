Joaquín Maroto, tras pasar la COVID: "Pierdes la noción del tiempo al engancharte a una máquina de oxígeno"

En España ya se han infectado del coronavirus, desde que comenzó la pandemia, 3.005.487 personas, de las cuales 7.162 han sido diagnosticadas en las últimas 24 horas. Esto supone 16.402 casos más de los notificados el lunes por el Ministerio de Sanidad.

Joaquín Maroto y su batalla contra el virus

El escritor y periodista del diario AS, Joaquín Maroto, pasó por los micrófonos de 'El Larguero' para charlar con Manu Carreño sobre cómo lo había pasado estos últimos meses con la enfermedad.

"Es un virus que está detrás de cualquier esquina. En mi casa nos contagiamos todos", comenzó diciendo. "Un día bajé al coche a por unas raquetas y no llegaba, me faltaba el aire. Fue cuando me di cuenta", auguró.

Una de las cosas que más le preocupó a Maroto fue cuando, desconcertado, no sabía dónde estaba ni qué día de la semana era. "Puedes llegar a perder la noción del tiempo cuando estás enganchado a una máquina de oxígeno", dijo.

Sobre el estado de las UCI, Maroto aseguró que están "llenas de gente joven", aunque los sanitarios siempre tienen "una palabra de ánimo".

Actualmente, el periodista se encuentra con una "neumonía bilateral grave", presente todavía. "Estuve en la UCI una semana larga y lo pasé muy mal", sentenció.

📻🦠🏥 Vuelve a escuchar la experiencia de nuestro compañero @AS_Maroto tras pasar la Covid



🗣️ "Pierdes la noción del tiempo cuando estás enganchado a una máquina de oxígeno"



🔊 La entrevista, al completo: https://t.co/iIbGU0JKXP pic.twitter.com/uRpAkOWzw0 — El Larguero (@ellarguero) February 10, 2021

La incidencia en España sigue en descenso

Asimismo, y según el informe publicado este martes por el departamento que dirige Carolina Darias, la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días sigue reduciéndose, situándose en los 630 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 667,33 notificado ayer.

Respecto a los fallecidos por Covid-19, este martes se han notificado 766 más, lo que supone el récord diario de la tercera ola de contagio. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve a las 63.061 personas, 1.698 notificados en la última semana.