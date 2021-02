Flechas de ida y vuelta

Es razonable que se pida perdón para un rapero que insulta desde la libertad de su oficio. Otra cosa será que termine considerándose su vocabulario un monumento que lo acerque, por ejemplo, al arte de Celine o de Fernando Vallejo. Pues no es necesario, para hacer lo que hace, ni la música ni la inspiración sino el exabrupto. Igual que el vicepresidente no precisa de mucha ciencia para ser un verso suelto del Gobierno diciendo que esta es una democracia imperfecta, los que insultan parecen sentir que las palabras no pesan ni duelen, y son como flechas, a veces de ida y vuelta.