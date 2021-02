El sainete del PP

Mala cosa cuando las desgracias de un partido se deslizan por el terreno del sainete. Y eso le esta pasando al partido popular con el caso Bárcenas. Su abogado ha dado tres versiones en 24 horas sobre la relación que tiene con su cliente, que no es otro que el Partido Popular. Primero dijo que autorizaron sus contactos con el enviado de Bárcenas, y hoy que bueno que sí que los tenía al corriente de sus movimientos como obliga la deontología profesional a los abogados con sus clientes. A la vista de que ya no pueden negar los contactos. Lo último de la dirección popular es que bueno, que sí, que hablarían pero que las conversaciones no tuvieron interés y no pasaron de la asesoría jurídica.

Parecería un chiste si no estuviéramos hablando de casos muy graves de corrupción y del principal partido de la oposición. ¿De verdad el presidente del Partido Popular no habla con el abogado que representa a sus siglas en un juicio donde se dilucida si su sede, su casa, el edificio donde planean cómo gobernar España se ha reformado con dinero negro? ¿Al presidente del partido no le interesa hablar con su abogado en ese juicio y saber al detalle cómo ha planificado la defensa, qué cartas tienen los demás?

Porque hasta ahora, las sucesivas direcciones, se han escudado durante los juicios en que todo eran manzanas podridas que se embolsaban dinero ilegalmente. Pero esta vez no va de manzanas podridas, esta vez se juzga si Génova Trece se reformó con un millón y medio de dinero B, negro, ilegal. ¿Nadie de la cúpula actual se ha interesado en saber cómo y de dónde salió el millón y medio invertido en el sitio donde trabajan todos los días, la sede central, la del balcón de los triunfos electorales?

Pablo Casado debía ser el mayor interesado en que el juicio aclare el origen de hasta el último euro invertido en el lugar desde donde se postula para ser presidente del gobierno de España. Y el mayor interesado en hablar con su abogado.