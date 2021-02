¿Por qué la vacuna de AstraZeneca se pondrá solo a algunos trabajadores esenciales?

Sanidad ha aplazado seis meses la vacuna para aquellas personas que hayan pasado el coronavirus. La medida se aplicará también a la segunda dosis y tiene dos excepciones, los mayores de 55 años y no padecer enfermedades graves. Por otra parte, la elección en los grupos de vacunación -con las inyecciones de AstraZeneca- está generando nuevas peticiones para recibir la vacuna.

Hoy hemos conocido que los profesores mayores de 55 años han reclamado que se les incluyera en la lista de prioritarios. De momento, los próximos serán policías, bomberos, militares y docentes -pero de menos de 55-. Serán inoculados en cuanto se termine con los farmacéuticos, fisioterapeutas o empleados de Instituciones Penitenciarias, entre otros. ¿Pero qué sucede con los trabajadores que han estado y están de cara al público todo el día? Expuestos al virus durante toda su jornada laboral. Nos referimos, por ejemplo, a los dependientes de los supermercados.

"Estamos ante una decisión apresurada respecto a las vacunas y la edad, hoy precisamente la OMS ha dicho que sí recomienda a mayores de 65 años la vacuna de AstraZeneca, no hay evidencia de que sea inefectiva, sino que no se tienen suficientes datos", explica a 'Hora 25' Daniel López Acuña, epidemiólogo. Sobre las personas que ya han pasado la enfermedad "hay evidencia de que si reciben la primera dosis ya alcanzarían la inmunidad de dos dosis". Respecto a le decisión de retrasar seis meses, el epidemiólogo indica que es una cuestión provocada por la escasez de dosis. Sobre por qué seis meses no hay una evidencia clara, pero las observaciones acerca de personas que ya han pasado la infección dice que los anticuerpos naturales aguantan incluso más.

"Tenemos que cubrir a los grupos con riesgo severo de sufrir una enfermedad grave, por eso hay que ir a las personas entre 65 y 80 años y a los trabajadores esenciales", sentencia Acuña. Sobre la nueva desescalada, dice que está "muy preocupado" por algunas CCAA que han lanzado ya las campanas al vuelo y lo que hay que hacer es "mantener las medidas, si abrimos las compuertas con la incidencia alta vamos a cometer los mismos errores que en la segunda ola y tendremos una cuarta".

Trabajadores esenciales

Ignacio García Magarzo director general de ASEDAS (Asociación Española de Distribuidores de Autoservicio y Supermercados) explica que no han incluido a las personas que trabajan en los supermercados pese a ser esenciales. "No pueden teletrabajar, no se pueden confinar, les echamos de menos en esa lista de esenciales, llevamos dos meses trabajando en hacer llegar ese planteamiento, no solo desde nuestro sector, hemos trasladado distintas propuestas y confiamos en que nos escuchen cuanto antes", señala.