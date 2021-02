Nazis juzgados

En el caso de este exguardia nazi de cien años que se dispone a ser juzgado en Alemania ha de aplicarse eso de que nadie duerma tranquilo nunca cuando sobre su conciencia pese la vida de una persona, no digamos ya si hablamos de más de tres mil, como es el caso del que se le acusa. Pero muchos de esos guardias de los campos nazis no han tenido ni insomnio ni ojeras. La cárcel es lo de menos. Es importante que no muera sin saber que los demás saben, que sufra la vergüenza de saberse descubierto, que vuelva al pasado porque el pasado, en un tipo de estos, es un país tan lejano que se han creído que no lo han pisado nunca. Todas estas cosas tan delicadas son necesarias porque nadie merece morir sin recordar quién fue. Otra cuestión es que nos refiramos a ellos como últimos nazis: no, fueron los últimos nazis con poder. En cuanto a la exhibición de sus ideas con orgullo, sólo fueron los primeros.