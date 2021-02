El juez que tumbó el cierre de bares en Euskadi: "Los epidemiólogos son médicos de cabecera con un cursillo"

Los bares y restaurantes han vuelto a abrir sus puertas este miércoles en Euskadi. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco falló a favor de las asociaciones hosteleras que alegaban contra las restricciones que "se ha evidenciado que los bares y restaurantes no han causado el aumento de contagios" y atribuían la propagación de la COVID-19 "a la relajación de las medidas" en Navidad. La sala del tribunal que ha tomado esta decisión —en contra de las medidas adoptadas por el Gobierno vasco— es la misma que en agosto cuestionó las limitaciones a la hostelería y que en octubre recurrió la limitación de reuniones a seis personas porque decía que una comunidad no tenía capacidad para limitar derechos fundamentales. Eso llevó al Gobierno central a tener que aprobar el segundo estado de alarma. El presidente de esta sala es Luis Garrido.

Precisamente unas declaraciones del magistrado en Radio Popular han desatado la polémica. Si a primera hora de este miércoles la SER desvelaba que la frase "No more lockdown" ("No más confinamiento") es la de su estado de WhatsApp, en unas grabaciones del magistrado en Radio Popular se escucha como Garrido denosta la labor de los epidemiólogos. "En el ámbito epidemiólogos se habla mucho de expertos, etc, etc. Claro, yo puedo ser el mejor epidemiólogo del mundo. Vamos a poner un ejemplo imposible. Supongamos que en Bizkaia sube un 2000% las enfermedades de transmisión sexual. Y llego yo, el gran epidemiólogo de la zona, y digo: 'muy fácil, estén ustedes dos años sin relaciones sexuales y se doblegará la curva'. Hombre, para decir eso no añado valor a mi trabajo, es prácticamente cero. Ahora que te digan que, para que se reduzca, tiene usted que quedarse en casa, que no hablar con nadie, que no ir a ningún espectáculo cultural ni hacer nada de nada. Para decir eso... eso se sabía en la edad media", asegura el magistrado de Radio Popular.

"El epidemiólogo es un médico de cabecera que ha hecho un cursillo, quiero decir, o sea, quiero decir, no hay doctorado de esto. Claro, para decir que nos quedemos en casa... creo que el valor añadido es muy poco. Eso se decía en la Edad Media", llega a sentenciar.

Su perfil de WhatsApp

En su perfil de WhatsApp se puede leer: "No more lockdown" ("No más confinamiento"). Ese es el título de una canción de Van Morrison y la foto que acompaña esa frase en su red social es la del músico tocando el saxo. La Cadena SER ha podido hablar con el magistrado, que se declara muy seguidor de Morrison. Cuenta que tiene esa frase en su perfil desde noviembre, desde que se aprobó el segundo estado de alarma, y que podría tener esa canción "como cualquier otra" del cantante.

La canción 'No more lockdown' ha sido compartida por algunos negacionistas durante la pandemia. El europarlamentario de Vox Hermann Tertsch la retuiteó hace unos días. Garrido reconoce que coincide con algunas de las frases de la canción e insiste en que le gusta mucho la música de Morrison y que darle otra lectura es sacarle punta. "Soy seguidor, pero ser seguidor no es tener una fe. Hay párrafos que me parecen correctos y otros no", explicaba a la SER mientras caminaba por la calle. No ha detallado cuáles con qué afirmaciones coincide.