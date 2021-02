En Cataluña 'se vo'

Pablo Casado, ayer, en una entrevista en RAC1, una radio de Cataluña, dijo algo inquietante. Música de cosa inquietante, por favor. Confesó Pablo Casado que el día 1 de Octubre, cuando las votaciones aquellas en Cataluña, él, aunque era el portavoz del partido, no salió a decir nada "porque ni estaba de acuerdo con los que decían que aquello eran unas elecciones homologables, ni estaba de acuerdo con los que decían que no se estaba votando"

No estaba de acuerdo con los que decían que se estaba votando ni con los que decían que no se estaba votando. ¿Cuál es la explicación a este misterio que sitúa la postura de Casado en un limbo de opinión? ¿Qué hay entre no se votó y sí se votó? ¿Se votó un poquito? ¿Casi se votó? ¿Se vot? ¿Se vo? ¿En Cataluña en 1 de octubre se vo?

Una de dos. O este es un caso que solamente la física cuántica puede resolver, o es que el hombre estaba en una emisora de Catalunya y hay elecciones y quiere quedar bien con todo Cristo. Oyentes, suyas son las conclusiones.