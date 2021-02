Se acerca el día de las elecciones en Cataluña, el domingo que viene, y la incertidumbre no se despeja, no la despejan las encuestas y no se despeja en el debate entre los diferentes candidatos.

Llegan estas elecciones en plena pandemia, en un escenario muy diferente al que ha habido en convocatorias anteriores en las que todo giraba en torno al procés, un marco en el que, evidentemente, se sienten cómodos los candidatos independentistas, que llevan muchos comicios sin tener que dar cuenta ni explicaciones a los ciudadanos sobre su nula gestión al frente de los sucesivos Gobiernos.

El espejismo de la independencia lo tapaba todo, lo que no se había hecho y las promesas de lo que se haría, porque una Cataluña independiente, defendían, gestionaría mejor el día a día de los catalanes. Así que era muy difícil introducir en el debate lo que es una realidad, el enorme roto, ya no solo político sino también social que se ha hecho en Cataluña.

En unos minutos les vamos a ofrecer los datos que mejor explican esta realidad. En los ocho últimos años, en los que la política catalana ha girado en torno al procés han empeorado todos los indicadores relacionados con la sanidad, la educación o la dependencia. Cataluña está entre las comunidades que menos gastan en sanidad o educación y la comunidad en la que más ha aumentado la lista de espera de la dependencia.

Insisto, esta es la realidad, la realidad que han aparcado sucesivamente los diferentes Gobiernos que han ocupado la Generalitat y cuyo único objetivo ha sido el relato independentista, condenando a la parálisis la gestión de las prioridades.

Y de esto deberían ir estas elecciones, de pedir explicaciones de lo que no se ha hecho. La pandemia ha cambiado el foco de atención de los catalanes, sepultó, veremos durante cuánto tiempo, el proceso de independencia. Así que estas elecciones nos darán una pista sobre si los catalanes han cambiado definitivamente el orden de prioridades.