Sé Solidario: la iniciativa de una gran fundación para ayudar a las pequeñas en tiempo de crisis

La pandemia del coronavirus y la crisis económica resultado de esta están copando toda la atención informativa de los medios en todo el mundo. No solo por esto, sino por ser una de las fundaciones más importantes de nuestro país, la Fundación MAPFRE ha puesto en marcha un proyecto dentro de su programa 'Sé Solidario' con el que pretenden dar a conocer el trabajo y la función social de otras pequeñas fundaciones y entidades que no cuentan con la fuerza de las grandes.

En 'La Ventana' de la Cadena SER hemos conocido el trabajo de dos de estas fundaciones. Por un lado, la Fundación para la lucha contra la Esclerosis Múltiple de Lleida que atiende a quienes padecen la enfermedad y ayuda a sus familias además de ejercer una labor de información y sensibilización; por otro lado, nos asomamos a Amasol, una fundación aragonesa que centra su trabajo en la situación de las madres solteras que tienen que sacar a sus familias adelante en una sociedad diseñada económicamente para que en las familias entren dos salarios.

Fundación Esclerosis Múltiple: atención, información y sensibilización

Y es que una de las consecuencias que tiene el hecho de que el foco informativo apunte casi únicamente a lo relacionado con el coronavirus, es que puede llevar a pensar que otras enfermedades han desaparecido. Esta pandemia se nos ha mostrado de muchas maneras diferentes, con mil caras, y todos hemos sentido miedo e incertidumbre en algún momento a lo largo de estos meses. Pero el miedo y la incertidumbre son sentimientos comunes en las personas que sufren enfermedades crónicas; y que lo hacen durante todos los días de su vida. Por ejemplo, la Esclerosis Múltiple es una de las enfermedades neurológicas más comunes en gente joven, de entre 20 y 40 años, y se conoce como la enfermedad de las 1.000 caras porque no hay un paciente igual a otro. Afecta en España a más de 50.000 personas y cada año se diagnostican unos 2.000 nuevos casos. En ‘La Ventana’ hemos conocido más sobre esta enfermedad a través de la Fundación Esclerosis Múltiple de Lleida, con este reportaje de Matilde Suárez:

El centro de Fundación de la Esclerosis Múltiple de Lleida atiende a las personas que ya han sido diagnosticadas de Esclerosis y cuyos síntomas ya están manifestado. Historias como las Inma o Teresa (diagnosticadas a los 30 y 31 años) que explican que hay “un antes y un después” de esta enfermedad que supone un “jarro de agua fría” y que les ha cambiado la vida por completo. Aunque al principio cuesta entender que la Esclerosis ya forma parte de sus vidas, explican que “tenemos que ser como amigas. Siempre estará conmigo”.

La directora de la Fundación, Mónica Nieves, recuerda que es una enfermedad neurológica que no tiene cura y que genera mucha “incertidumbre y miedo” ya que no se manifiesta siempre de la misma forma y con la misma intensidad. Los enfermos no saben cuándo pueden tener un brote: “A veces puedes ir bien, a veces puedes ir mal. A veces te puede afectar a la vista, a veces a las capacidades cognitivas”. Sobre el proceso de rehabilitación admite que se trata de una terapia dura pero necesaria; de hecho, Teresa e Inma explican que supone “un cambio de 180 grados”.

Algunos tienen que volver a aprender a caminar, otros aprender a hablar e incluso hay síntomas que ni siquiera se ven: “Normalmente se diagnostica entre los 20 y los 40 años, es gente muy joven y encima están señalados por la sociedad porque no ven físicamente que hay una enfermedad”, explica Nieves.

Amasol: la realidad de las madres solteras también en pandemia

Casi dos millones de hogares en España están formados por familias monoparentales. De ellos, alrededor del 80% tienen a una mujer al frente con uno o varios hijos. Ya sea con o sin empleo, la realidad, es aún más dura en estos tiempos de pandemia. Amasol es la Asociación de Madres Solas que trabaja de forma integral con estas mujeres y familias. Hemos conocido su trabajo a través de este reportaje:

La vicepresidenta de esta entidad, Vanesa Bergasa, se ha asomado este martes a 'La Ventana' de la SER con Carles Francino para explicar la situación de estas familias monoparentales en un contexto social que -señala- está estructurado de forma que lo normal, lo que funciona, es la familia tradicional biparental. Es decir, una familia con una sola madre vive en un contexto en el que lo normal es que haya dos sueldos o, al menos, uno digno que suele ser el del hombre. A esto se suma que, en estas familias, quien se dedica a la crianza no puede reducir su jornada porque no le llega con ese salario. Las familias monoparentales españolas tienen la opción de recurrir a sus familiares para que les ayuden en la conciliación, pero esto es otra penalización extra que sufren las familias migrantes que no cuentan con esos familiares a los que poder recurrir en nuestro país.

A esto, se suma la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus: “Desde el confinamiento las necesidades de las familias se comenzaron a incrementar de una forma exponencial”, explica Bergasa. De hecho, en este momento la fundación cuenta con una lista de espera que llega a las 241 familias a las que todavía no pueden atender; tantas como las que atienden en la actualidad: "Necesitaríamos dos Amasoles para poder atender a todas estas familias”.