La polémica del día

Cuenta hoy 'La Opinión de Murcia' que el obispo de Cartagena se vacunó indebidamente el pasado 19 de enero haciéndose pasar por capellán de una residencia de ancianos llamada Hogar de Betania. Al presentarse como lo que no es, mintió y tomó el nombre de Dios en vano, saltándose por el camino dos mandamientos: el segundo y el octavo. Pero además, tras codiciar un bien ajeno, algo prohibido por el décimo, se saltó el séptimo mandamiento al ponerse una vacuna que correspondía a otro, lo que viene siendo robar. Y robando a un anciano, señor obispo, no se honra debidamente a padres y madres, aunque sean ajenos, cosa que ordena el cuarto mandamiento.

Por idénticas circunstancias, mandos militares, consejeros, alcaldes y directores de hospitales, sometidos a leyes y usos terrenales, han presentado su dimisión, como Dios manda. Pero ya sabemos que su reino no es de este mundo. Y no me quiero poner dramático, pero claro, si al protegerse indebidamente el señor obispo ha dejado desprotegido a alguien que finalmente se contagie y acabe muriendo, temblará el quinto mandamiento. Sé que esta relación causa/efecto nunca la podrá demostrar una consejería, un hospital, un medio de comunicación o un modesto periodista. Pero debería recordar el obispo que su Dios está en todas partes y todo lo sabe…