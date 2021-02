José María Izquierdo: "Ha habido años en los que mencionar la Casa Real era como mencionar a la bicha"

A raíz de un articulo escrito en El País, llamado “El emérito y las vidas paralelas”, el periodista José María Izquierdo se ha asomado a 'La Ventana ' para ofrecernos una mirada critica en torno a una de las figuras más importantes de la historia reciente del país. En el artículo reflexiona sobre la postura que España ha adoptado respecto a algunos de los polémicos actos que Juan Carlos I ha protagonizado a lo largo de su vida." No sabemos cuando, pero hay un momento en el que hay una perdida absoluta de control y todo echa a rodar, pero esto no significa que antes no hubiera habido lo suyo”.

“Siempre nos hemos planteado en la prensa si no hemos tenido demasiado respeto y una falta de crítica absoluta respecto a la figura del rey y respecto a la monarquía: es un debate interesante por cuanto significa de autocensura de los medios”, ha afirmado el periodista.

Hemos aprovechado para preguntarle acerca de la polémica en torno a un rotulo de TVE sobre la princesa Leonor en el que se decía lo siguiente: “Se va de España, como su abuelo”. El periodista ha tratado de quitarle el hierro al asunto, al que ha calificado de “tontería” y ha pedido calma a la hora de juzgar estas acciones con tanta celeridad . No obstante, sí que ha querido poner el foco en otros asuntos como la marcha de la princesa a Gales para cursar sus estudios allí. “¿No puede estudiar en España: no hay en España ningún centro que pueda proporcionar la educación debida a la princesa heredera?”

Asimismo, el periodista ha criticado la relación de complicidad entre los medios de comunicación y la monarquía en nuestro país. “Seria conveniente normalizar a los republicanos; en este país, como en todo país democrático, se puede ser republicano y se puede decir en público. Parece que decir esto es como atentar contra la Constitución”

El humor, incluso el que tiene por destinatario al rey, es importante, siempre dependiendo del contexto en el que se desarrolle. Del mismo modo, la risa es un elemento que goza de una función importante en el trabajo. Esto es posible que esto lo supiésemos ya o , al menos, que lo sospechásemos: nada genera un ambiente más negativo que un compañero de trabajo que es incapaz de mezclar los momentos de relajación con los de trabajo. Por si alguno no se lo creía, un estudio realizado por dos profesoras de la Universidad de Stanford lo ha confirmado. Según este estudio, la risa en el trabajo aumenta hasta un 50 % la productividad de una plantilla.

Hemos contado en La Ventana con Raquel Marín, autora de “Pon en forma tu cerebro" que nos ha explicado los beneficios que tiene la risa en nuestro día a día . Raquel ha profundizado en la importancia del humor y ha destacado el papel fundamental que la risa tiene para hacernos mejores. “El humor es necesario para sobrevivir en el grupo y para sobrevivir con uno mismo”.

Según este estudio, a partir de los veintitrés años la risa comienza a ser algo que escasea más en la vida de las personas. “ Nuestro cerebro no termina de forjar esa red de circuitos entre las neuronas hasta pasados los veinte y una vez que se ha formado el paisaje general del cerebro, nuestro cerebro se vuelve menos flexible, algo esencial a la hora de aceptar el humor”. ha explicado la neurocientífica.

Por ultimo, hemos querido preguntar a Raquel por la estrecha relación entre humor y covid, una pareja que se ha hecho imprescindible este año para sobrellevar situaciones como el confinamiento o los toques de queda. “ El humor es una herramienta esencial porque nos reduce el estrés y eso nos predispone a una mejor sensación de bienestar y también nos agudiza las sensaciones placenteras. Por ello, es absolutamente fundamental fomentar el humor en los tiempos de covid.”