Carlota Corredera: "Cuando se cuestiona la violencia de género yo no me quedo callada"

Carlota Corredera (Vigo, 1974) ha sido esta semana la invitada de Buenismo Bien. La periodista gallega, presentadora de Sálvame, ha compartido charla con Manuel Burque, Quique Peinado y Henar Álvarez reflexionando sobre feminismo, política y la cultura del entretenimiento en los programas del corazón.

Corredera, que presenta su propia sección de feminismo dentro del programa de Mediaset y que es conocida por su lucha por la causa, se ha emocionado hablando de lo importante que es para ella el aprendizaje de las conductas machistas y la deconstrucción personal de cada uno para conseguir una sociedad donde prime la igualdad entre hombres y mujeres. “Tengo compañeros que comparten el discurso de VOX sobre el feminismo y, cuando dicen barbaridades, yo no me quedo callada. No se puede permitir que se cuestione la violencia de género”, ha explicado.

La periodista también se ha referido a la responsabilidad social que tienen como programa que congrega a millones de personas cada tarde: “Nos ve mucha gente y nuestro trabajo consiste en decirle a la gente que hay comportamientos que no están bien y que no se pueden permitir”, reivindica Corredera.

Además, durante la entrevista, la presentadora de Sálvame también se ha mojado hablando de política: “La gente que me ve a lo mejor no sabe a quién voto, pero sí que se sabe cuáles son mis principios y eso es lo más importante.