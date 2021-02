Dani Rovira: "De la pandemia saldremos mejores, pero el odio hace más ruido"

No ha sido un año fácil para Dani Rovira. Poco después de llegar la pandemia tuvo que luchar contra un cáncer que lo apartó de los escenarios y las cámaras durante meses. Ahora, recuperado, se ha vuelto a subir a los escenarios para volver a representar Odio, un especial humorístico que escribió hace dos años pero que tiene más relevancia que nunca, actualizado con sus reflexiones sobre su annus horribilis. Netflix ha querido grabar una de esas representaciones en su Málaga natal para lanzarlo a la vez en 190 países.

Tu monólogo se llama Odio. Lo escribiste antes de la pandemia, y ya entonces había un sentimiento así en la sociedad. Criticas el odio como una de las emociones que más rápido se extienden. ¿No íbamos a salir mejores de la pandemia?

Realmente no lo sé, no creo que sea una cosa unifactorial. Yo creo que sí, que después de esta pandemia vamos a salir mejores, pero los sentimientos y las emociones malas siempre hacen más ruido y son más contagiosas. El odio es mucho más fácil de contagiar. Yo siempre pongo el símil de que es mucho más rápido y escandaloso el incendio de un bosque que se destruye en cuestión de horas que su crecimiento, que es algo bello, pero es una cosa lenta y que no hace ruido. El mal es ruidoso y rápido y se propaga con mucha prisa, y el bien es todo lo contrario y no ocupa grandes titulares. Con este espectáculo aparte de hacer un poquito de espejo a la sociedad y a mi mismo consiste en hacer una falsa apología del odio.

Hablas de los ofendiditos, de los límites del humor. Tú que llevas tantos años en esto, ¿se puede hacer comedia absolutamente de todo?

Sí, absolutamente de todo. Yo estoy un poco cansado de esta pregunta, parece que a los que hacemos humor somos a los que nos ponen un límite. ¿Y dónde está el límite del drama? En televisión parece que el drama tampoco tiene límites. Los límites del humor fluctúan, dependiendo del que suelta el chiste y del que lo recibe, este es un debate infinito. Claro que a mi me ofenden muchas cosas y hay cierta comedia que a mi me puede llegar a ofender, pero si me ofendo me jodo y consumo otro tipo de comedia, no hago campaña para que ese cómico deje de trabajar y lo defenestren al ostracismo de una sociedad donde ese humor no tiene lugar. Hay cosas que a mi no me gustan, pero dejo de consumirlas y defenderé con todas mis fuerzas el derecho de ese cómico a seguir haciendo lo que hace, porque en eso consiste la libertad de expresión. Lo que tenemos que hacer es relajarnos, porque lo que estamos buscando es protagonismo y que me hagan casito, e igual ahí hay cosas que arreglar de autoestima y falta de cariño.

Vuelves con Odio al monólogo puro y duro, al stand-up con el que te diste a conocer. ¿Cómo surgió la semilla para escribirlo?

Después de estar varios años con ‘¿Quieres salir conmigo?’, al acabar me empeñé en hacer otra cosa igual. Al final me dejé llevar y el título fue el último después de la línea editorial. El hecho de que fuera stand-up surgió porque el mensaje era muy potente, no quería forzar a que eso fuera más teatralizado. En este lo importante realmente era el mensaje, no la escenografía ni que hubiera una historia.

La grabación fue en noviembre en el teatro Soho de Málaga. ¿Cómo viviste el reencuentro con el público después del confinamiento y de tu recuperación por el cáncer?

Fue muy emocionante, por lo bueno como por lo malo. No solo por la pandemia, también con mi proceso con la enfermedad. Yo llevaba mucho tiempo sin hacer ese texto y justo cuando ya teníamos las fechas, la Junta de Andalucía cambió las reglas del juego con respecto al toque de queda, tener que devolver entradas… Después de todas estas dificultades, imagínate lo que fue para mi pisar es escenario, ya no solo por lo que me pasó a mi, sino porque cada uno llevaba su propia historia de la pandemia a cuestas. Reencontrarnos en este lugar, que yo llevo 15 años yendo a este teatro, que sea Antonio Banderas el anfitrión, yo creo que ha sido una de las entradas al escenario más emocionantes de mi vida. Hubo un aplauso que no creo que fuera por mi, lo que se vivió fue una especie de celebración de la vida. Lo he disfrutado mucho más que si hubiera sido en condiciones normales.

Fue uno de los primeros proyectos después de superar la enfermedad. En la parte final del monólogo, que te pones un poco más serio, se ve cómo te ha cambiado la vida desde entonces.

Lo único que he añadido es un pequeño bloque al principio, porque no podía obviar todo lo que había pasado. En el final sí que quise dar un pequeño homenaje a toda la gente que está luchando contra esta enfermedad, tanto para los que lo van a conseguir como los que no han podido conseguirlo. El espectáculo tiene ahora mucho más sentido que cuando lo escribí hace dos años, parece que me adelanté. Tenía un especial interés en que sonara la canción de Pau Donés como un homenaje a toda esa gente que está en la lucha y porque seamos conscientes de que la vida es un puto milagro. Seamos conscientes de lo que es importante porque uno no le da valor a las cosas hasta que las pierde. Para cuatro días que vamos a estar aquí, vamos a querernos, a pasarlo bien, a intentar ser luz y no tanta sombra, que es lo que parece que ahora invade el mundo