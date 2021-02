Hace cerca de un año, concretamente en marzo de 2020, HBO anunciaba por sorpresa una serie basada en el universo de The Last of Us. Tras el éxito de esta saga en el mundo de los videojuegos, la plataforma de vídeo en streaming decidía seguir los pasos de Netflix con The Witcher y le encargaba la adaptación de la historia al creador de Chernobyl, Craig Mazin. Desde entonces, la información sobre esta nueva serie ha ido llegando a cuentagotas.

Después de dar luz verde al proyecto el pasado mes de noviembre, HBO confirmaba los primeros detalles sobre la historia principal de la serie. Y, como era de esperar, estará relacionada con el primer videojuego de The Last of Us. En esta primera sinopsis de la serie, la plataforma de vídeo en streaming explicaba que la historia se ambienta 20 años después de la destrucción de la civilización moderna y que estará protagonizada por Joel y Ellie.

HBO confirma al elenco principal de la serie: Pedro Pascal y Bella Ramsey serán Joel y Ellie

Durante esta primera temporada, Joel tendrá que proteger a la joven Ellie puesto que parece ser la última esperanza para encontrar la cura a la enfermedad que ha provocado el apocalipsis. Un trabajo aparentemente pequeño, tal y como explican desde HBO, que se convertirá en un viaje apasionante en el que tendrán que hacer frente a mil y un peligros desencadenados por una variante del hongo parasitario Cordyceps.

Ahora, y gracias al medio especializado The Hollywood Reporter, ya conocemos al actor y la actriz que interpretarán a ambos personajes. Según cuenta el citado medio, el actor Pedro Pascal ha sido escogido por el equipo de HBO para interpretar al superviviente Joel. A pesar de que los rumores apuntaban a Hugh Jackman, quien recibió los halagos de la crítica por su papel en la película Logan, el equipo se ha decantado finalmente por el actor de moda.

De 'Juego de Tronos' a 'The Last of Us'

Tras su éxito en series como Juego de Tronos, Narcos o The Mandalorian, el chileno se convertirá en uno de los personajes más queridos del mundo de los videojuegos. Mientras tanto, Bella Ramsey será Ellie. A pesar de que el personaje está inspirado en el actor Elliot Page, los responsables de esta serie han pensado en la británica para dar vida a la protagonista de la misma. Aclamada tanto por la crítica como por el público general tras su paso por Juego de Tronos, donde interpretó a Lyanna Mormont, la actriz tendrá que mostrar su valía como la gran esperanza contra la enfermedad.

Game of Thrones actress @BellaRamsey will play Ellie in HBO\'s The Last of Ushttps://t.co/iXLgKHuofe pic.twitter.com/OYjktCMxKk — THE LAST OF US (@TheLastofUsPS) February 11, 2021

Respecto a la fecha de lanzamiento de la serie, todavía es un misterio. Sin embargo, los rumores apuntan a que podría estar lista para finales de 2021 si todo sale según lo previsto. Por lo tanto, HBO adaptará uno de los videojuegos más premiados de los últimos tiempos con el objetivo de superar el éxito de The Witcher en Netflix.