'La chica del brazalete', juicio a una zorra adolescente

En la obra ‘Juicio a una zorra’, Miguel del Arco reescribía la historia de Helena de Troya, la mujer que encandilaba a todos los hombres y por la que, dicen, se desencadenó una guerra. “Si no adivináis entre los escombros del tiempo la belleza divina de Helena, tal vez lo hagáis por los otros nombres por los que se me conoce, Helena la zorra, la puta, la desvergonzada, la poseída por los furores de Afrodita”, recitaba Carmen Marchi en una historia que actualizaba y traía al presente para denunciar que casi todo sigue igual. Porque el juicio es ante todo moral y en caso de conflicto, aún se sospecha de la mujer bella, sexual y libre. Hay casos reales, ya casi un subgénero en el audiovisual, que han seguido un patrón similar, por ejemplo, el circo montado en torno a Amanda Knox o el que relata la película ‘Acusada’. Dos amigas, un vídeo íntimo, un crimen y un juicio moral y mediático alrededor.

La cinta argentina es el punto de partida de Stéphane Demoustier en ‘La chica del brazalete’, un drama que retrata parte de ese escrutinio al comportamiento femenino. El director francés pone a prueba los prejuicios del espectador con los alegatos de ambas partes, fiscal y defensa, argumentos morales ante la falta de indicios concluyentes que sacan a la luz el pasado y la vida sexual de la joven protagonista. “Cuando preparaba la película, iba a muchos juicios en los tribunales de las más altas instancias del sistema judicial francés y me chocaba ver a los fiscales y sus argumentos. Los principios tenían que ver mucho más con criterios morales que de justicia o de ley, era una estrategia para influir en los juzgados populares. Es una realidad muy presente en los juicios. La película aborda más ese proceso de costumbres que de justicia, y eso refleja una manera aún de reaccionar de la sociedad a ciertas cosas”, explica en conversación con El Cine en la SER.

Esa es solo una de las capas de una película que se interesa más por el proceso que por el resultado. No importa tanto si es culpable o inocente sino cómo el juicio a esa joven transforma la vida de una familia. El caso obliga a los padres, interpretados por Rosdchy Zem y Chiara Mastroianni, a repensar la imagen que tenían de su hija, a cuestionar su relación y comunicación y a preguntarse si la conocen de verdad. “En mis películas prefiero plantear preguntas, es una especie de experiencia-experimento donde invito al espectador a vivir un juicio, un proceso, a interpretar los hechos que se van viendo a medida que se desarrolla el juicio. Es más la verdad que el veredicto, me interesa el camino y el recorrido de cada uno de los protagonista, este padre que quiere saberlo todo y dominarlo todo y al final se da cuenta de su absoluta ignorancia, de que no conoce a su hija, que no le pertenece, que tiene que asumirlo y aceptarlo. Es más importante esa verdad que el padre llega a entender que la verdad justiciera que podemos sacar de la película”, afirma.

Para retratar todos estos sentimientos y dilemas, Demoustier muestra el encierro interior de la misteriosa protagonista, papel que encarna la debutante Melissa Guers. El encierro en su habitación se traslada a la corte, declara separada por una mampara, la chica se presenta casi siempre aislada. Con este afán, la cámara también toma distancia desde la escena inicial. La joven es detenida en la playa y no conocemos los motivos ni su cara. El realizador se coloca como un observador más para mantener la ambigüedad. “Como principio de dirección, quería plantear y establecer tres cosas: quién mira a quién, con qué distancia y desde qué punto de vista. Cuando voy a un juicio, que es algo realmente cautivador y tiene ese elemento de suspense, me di cuenta de no quería hacer nada para que fuera más espectacular. Lo que pasa ya es suficientemente fuerte para captar la atención. Opté por planos simples y directos para que el espectador viviera el proceso e interpretara los acontecimientos. No quería que fuera influenciado, no hay música, por ejemplo, es un ejercicio de sobriedad”.

Un ejercicio sobrio, frío y contenido, sin subrayados, que se desarrolla prácticamente en un único espacio, ese tribunal que, como con Helena de Troya, cuestiona la libertad sexual de las mujeres. La chica del brazalete, inocente o culpable, también asume en la escena final que su condena es de por vida.

Entrevista completa a Stéphane Demoustier

Stéphane Demoustier, en su vista a Madrid / NACHO LÓPEZ

¿De dónde nace la idea para esta película?

Me llamó la atención porque parte de un hecho real que pasó en Argentina y vi posibilidades de exacerbar todo lo que surge de una historia así. A partir de ahí, con esa chica acusada, me hizo pensar hasta qué punto conocemos a nuestros hijos e interpretarlo a mi manera. Y en cuanto al llevarlo al cine, en un juicio hay un ritmo de suspense y eso nos obliga a hacernos preguntas muy interesantes.

¿Le interesa más el camino que el veredicto en este drama judicial? ¿Cómo pone a prueba al espectador?

Mis películas prefieren plantear preguntas, es una especie de experiencia experimento donde invito al espectador a vivir un juicio, un proceso, invitarle a interpretar los hechos que se van viendo a medida que avanza el juicio. Es más la verdad que el veredicto, me interesa el camino y el recorrido de cada uno de los protagonista, ese padre que quiere saberlo todo y dominarlo todo y al final se da cuenta de su absoluta ignorancia, de que no conoce a su hija, que no le pertenece, que tiene que asumirlo y aceptarlo. Es más importante esa verdad para el padre que busca entender que la verdad justiciera que podemos sacar de la película.

¿Por qué le interesa tanto o le preocupa investigar la relación de padres e hijos?

Son cosas que me interesan como padre, tengo hijos, que son carne de mi carne, que se nos escapan, nos superan, no entendemos, son preguntas que me preocupan y me tocan de cerca. El cine es mi manera de abordar esas cuestiones, plantear esos temas. El mundo del que me puedo servir para hacer esto. En esta película es muy importante el punto de vista, la chica realmente escapa de su padre, quería mostrar esa tensión constante, de distancia para subrayarlo más.

Al ser la protagonista una chica joven, hay un juicio también a un estilo de vida, ¿quería incluir esta crítica a los prejuicios contra la libertad sexual de las mujeres y cómo reacciona el sistema?

Cuando preparaba la película, iba a muchos juicios en los tribunales de las más altas instancias del sistema judicial francés y me chocaba ver a los fiscales y sus argumentos. Los principios tenían que ver mucho más con criterios morales que de justicia o de ley, era una estrategia para influir en los juzgados populares. Es una realidad muy presente en los juicios. La película se centra más en un proceso de costumbres que de justicia, y eso refleja una manera de reaccionar aún de la sociedad a ciertas cosas.

Pero en ese juicio moral, como director y hombre, sí emerge el machismo y concepciones de un sistema patriarcal

Escribiendo la película me di cuenta de que la historia no hubiera sido la misma si el acusado fuera un chico y no una chica. La sociedad y el público lo hubieran visto todo de otra manera por sus prejuicios.

¿Cómo fue el diseño de la puesta en escena para mantener siempre cierta distancia y ambigüedad?

Como principio de dirección, quería plantear y establecer tres cosas: quién mira a quién, con qué distancia y desde qué punto de vista. Cuando voy a un juicio, que es algo realmente cautivador y tiene ese elemento de suspense, yo no quería hacer nada para que fuera más espectacular. Lo que pasa ya es suficientemente fuerte para captar la atención. Planos simples y directos para que el espectador viviera el proceso e interpretara los acontecimientos. No quería que fuera influenciado, no hay música, es un ejercicio de sobriedad.

En la película decide no incluir a la prensa, no montar un circo mediático en torno al caso, algo que es habitual en este tipo de historias, ¿por qué decidió aislar el caso de ese modo?

Es cierto que en La acusada, la película argentina, se convirtió en un juicio mediático. Yo quería los mimbres íntimos de esa historia, enfocarme en los padres, los hijos, los problemas generacionales… Nada de prensa. Además, en Francia, cuando se trata de casos de menores, se hace un esfuerzo titánico para preservar la intimidad ante la excesiva atención mediática.

Es el primer papel en cine de la protagonista Melissa Guers con un trabajo imponente y contenido, un personaje difícil de descifrar, ¿cómo fue el trabajo con ella?

La parte más difícil fue el casting. Ella respondió a un anuncio de Facebook, no había hecho nada en este sentido y eso le permitió hacer varias cosas. Imponerse sabiendo cómo quedarse callada y saber cómo imponer ese silencio que había impuesto. Eso es algo muy interesante, su personaje es misterioso, pero no opaco. Me preocupé durante toda la película para que mantuviera eso, que no lo perdiera, no me plantee ningún trabajo específico ni grandes ensayos. Solo pasar tempo con ella y ganar confianza para mantener esa naturaleza.

La película juega con el concepto de verdad, ¿ha investigado o le ha dado muchas vueltas a nuestra relación con la verdad hoy?

Es un tema demasiado filosófico. Nunca podemos tener acceso a la verdad primaria, empírica. Todos los elementos están ahí. Lo que hacemos es forjar nuestra propia creencia y confiar en ella. Cada uno llega a su conclusión a lo largo del proceso y esos padres aprenden que tienen que tener confianza en su hija en lugar de vivir esa verdad, eso es lo que aprenden.





Vivimos una situación contradictoria. Francia es un país único en el mundo en su apoyo al cine, gracias a ayudas públicas ha existido. Hoy, por ejemplo, los cines están cerrados, pero se puede ir a Zara. Es algo que no entiendo. Siento que tampoco nos estamos movilizando mucho dentro de la industria. Existe ese apoyo al cine pero las salas están cerradas, es algo contradictorio y terrible que los cines estén cerrados.