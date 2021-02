Axel Torres: "Hay algún equipo que no me explico cómo no ha pagado la cláusula de Koundé"

Este miércoles el Sevilla Fútbol Club dio un paso muy importante en su objetivo de llegar a la final de la Copa del Rey tras doblegar al Fútbol Club Barcelona por 2-0 en la ida de las semifinales.

El guardameta Bono cuajó una actuación fantástica ante el equipo catalán, pero Koundé fue el nombre que atrajo todos los titulares con una actuación portentosa y un gol de ensueño.

El jugador del Sevilla charló con Manu Carreño en El Larguero tras su actuación. "El ataque es una parte importante de mi juego. He intentado regatear, se me ha ido la pelota un poco, he hecho un buen regate a Umtiti y ha acabado bien. Además, no encajar goles es clave para nosotros. Forma parte de nuestro ADN: estar muy fuertes defensivamente. Defendemos todos juntos. Hay que destacar el trabajo de todos".

Poco después, Axel Torres dejó claro que para él, Koundé es un jugador muy a tener en cuenta en el fútbol europeo de cara al futuro. "Cuando hablamos de equipos grandes que buscan centrales, hay alguno que no me explico como no ha pagado la cláusula de Koundé. Vemos que se pagan cantidades altísimas y este central va a ser el mejor del mundo sin ninguna duda".

¿Mejor pareja de Europa Diego Carlos y Koundé? "El Real Madrid con Varane - Ramos y Casemiro por delante tiene un triángulo defensivo importante, de hecho fueron capitales en la liga que ganaron post confinamiento, pero seguramente el Sevilla sea el equipo que mejor defiende por dentro. Además, hay que sumarle a Joan Jordan que hoy ha hecho un partido descomunal", comentó Axel.