Pablo Laso: "No me falta un recambio de Campazzo o de Doncic, me faltan Campazzo y Doncic: son irremplazables"

Este jueves arranca una nueva edición de la Copa del Rey de baloncesto, la competición baloncestística nacional que más emociona a los aficionados en España. Antes de que se ponga en juego el balón, Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, charló con Manu Carreño para analizar la competición copera y la actualidad del conjunto blanco.

El Barça favorito para la Copa del Rey. "No estoy de acuerdo. Yo siempre pienso que el Real Madrid es el favorito. Cuando dicen que el favorito es otro, perfecto por ese equipo y cuando lo dicen del Madrid, me da igual porque ya lo pienso yo (risas)".

La salida de Facundo Campazzo. "No me falta un recambio de Campazzo, me falta Campazzo. Igual que me falta Doncic o el Chacho en su momento. Son jugadores irremplazables. Cuando se va Facu no piensas en traer otro Facu, no hay otro Facu, no hay otro Luka. Tenemos un jugador joven que está creciendo muchísimo que es Carlos Alocén. No puedo pensar en piezas, pienso en el equipo. Vosotros lo estáis diciendo que ha habido jugadores que están dando un paso adelante en cuanto a anotación. Cuantos mejores jugadores tienes, se supone que tienes mejor equipo, pero soy defensor del equipo por encima de los jugadores".

Abalde, Alocén y Garuba. "Ojalá sean los Felipe Reyes, Rudy Fernández y Llull de estos años. Eso hablaría muy bien del trabajo del club. Personalmente estoy muy contento y el club está muy contento de poder tener gente que quiere crecer con el equipo, pero sigo pensando que como entrenador cuando entro en el vestuario, veo a Felipe con la misma ilusión que puede tener un chaval de 18 años".

Renovaciones de Llull y Felipe Reyes. "Estamos viviendo una situación muy especial en todos los aspectos. Siempre cuento medio de broma que aquel primer partido de la liga alemana primero post pandemia lo vio todo el mundo. Nos pareció la final del Mundial ese Schalke 04 - Borussia Dortmund. ¿Verías ese partido? Yo desde luego no (risas)"

Su renovación. "Ahora mismo en el mundo del deporte estamos como en la vida en general. Yo no estoy nervioso por no estar renovado. Si el Real Madrid considera que debo seguir al frente, estoy seguro de que no habrá ningún problema para que yo siga como entrenador del Real Madrid. A mí me gustaría seguir, claro que me gustaría seguir, siempre que el Real Madrid quiera que yo siga. Las dos partes tendrán que valorar que es lo que hay que hacer. Creo que el Real Madrid ha mostrado muchísima responsabilidad en una situación difícil con todos los nombres que me has dicho antes que son tan importantes o más que Pablo Laso. ¿Superar a Lolo Sainz y Ferrándiz en títulos? Para mí el mayor título es entrenar a este equipo".

Cuando caen eliminados ante el Fenerbahce en el Palacio. "Muchas veces en el deporte te quedas solo con ganar o perder, es normal, pero creo que fue un día especial. Veníamos de ganarlo todo: Copa, Supercopa, Liga, Euroliga, Supercopa otra vez... y en ese Playoff, perdimos los dos primeros en Turquía y en el tercero el equipo luchó a muerte pero Fenerbahce fue mejor. Para todos el hecho de que el público, habiendo perdido, te pida salir, te aplauda... hace que todo el mundo diga me dejo la vida por algo, por este equipo, por sus colores y sobre todo por esta gente que valora ese esfuerzo y que creo que te lo está demostrando. Fue un día muy importante para los chicos. Es fácil que te sientas arropado cuando ganas y no es tan fácil que te sientas arropado cuando pierdes".

Calathes. "Para mi hijo Axel, mi hijo era Dios. Era, era (risas). Dejó de serlo el día que fichó por el Barcelona. Siempre decía que le encantaba Calathes. ¿Heurtel? Creo que es más de Facu (risas)".