Nueva ley de 'riders'

Los riders tendrán que ser asalariados, con una relación laboral con su empleador, y no trabajadores autónomos, situación en que se encuentran ahora una gran mayoría. Ese es el consenso al que han llegado los agentes sociales y el ministerio de Trabajo en la última mesa de diálogo en relación con esta materia ­- no se va a volver a reunir, aunque las tres partes continuarán trabajando en aspectos técnicos para intentar sacar con acuerdo un texto para la ley-, que dará lugar a una ley que regule las condiciones de trabajo de más de 18.000 riders en España, que trabajan para plataformas digitales como Glovo, Deliveroo o Uber Eats.

Desde Riders x Derechos, su portavoz Felipe Corredor señala que, a falta del borrador de la ley, celebran que “se respete el artículo 1.1. del Estatuto de los Trabajadores, y que nos reconozca como trabajadores, pero lo mínimo es establecer la laboralidad de todos los repartidores, no solo de algunos, por eso ya se han manifestado numerosos tribunales, es algo que no podemos permitir. Lo que muestran es una especie de copia de la ley californiana, que es lo mismo que planteaban las plataformas desde el principio, que abre la puerta para institucionalizar un modelo con consecuencias atroces para la laboralidad y el tejido social. Cumplir el estatuto de los trabajadores no puede ser una opción, es una obligación”.

Y es que 41 sentencias ya han fallado contra la plataforma al considerar que estos trabajadores son “falsos autónomos”: el juzgado de lo social número 24 de Barcelona ha sido el último en reconocerlo, al sentenciar este enero 748 riders son trabajadores y no autónomos en el conocido por el sector como macrojuicio Deliveroo.

Sin embargo, no comparte esta opinión Jordi Mateo, presidente de la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA), que explica en Hora 25 de los Negocios que “tras conocer que el gobierno, los sindicatos y la patronal van a apostar por un modelo laboral total, desde el colectivo de repartidores, solo podemos decir que es inadmisible, las empresas que trabajan con modelo laboral no contratan a repartidores, se los pasan a los restaurantes, hay muchos de ellos que no pueden pagárselo, como antes de que existieran las plataformas, por lo que perderemos las oportunidades de trabajar”.

Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid señala en Hora 25 de los Negocios que entiende “que es un sorteo de la ley, igual que nos escandalizamos mucho cuando entendemos que ciertas empresas de grandes dimensiones, tecnológicas, o menos tecnológicas, tienen su residencia fiscal en otros países para hacer lo que llamamos ‘eludir al fisco’, pues esto no deja de ser más o menos eso. Es eludir una normativa que yo veo que está clara, una normativa laboral, y eludir también en parte ciertas cargas fiscales, como pueden ser cotizaciones a la Seguridad Social y ahí hay una diferencia. Es la búsqueda de menores costes para los trabajadores, que creo que no hay discusión desde el punto de vista de nuestra normativa de que son trabajadores asalariados, con contrato laboral, o que debieran tener un contrato laboral normal, y que la búsqueda de estas empresas, que son muy ágiles, muy flexibles, y se integran rápidamente en los mercados y buscan márgenes de beneficio a través de la interpretación y la internalización de la legislación para la maximización de su beneficio”.