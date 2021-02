La vacunación del obispo

En el Lazarillo de Tormes el pícaro es el niño y el incauto el cura. Bien es verdad que lo que hace el cura, en la segunda parte, justifica la picaresca del lazarillo. En general todo lo que hacen los amos justifica la travesura de los criados, pero las travesuras de los amos, como es el caso, no las justifica ni Dios. Hay declaraciones impactantes del suceso en el que obispo de Cartagena se vacuna antes de que le toque. Una trabajadora anónima dijo: "Cuando íbamos por la mitad de la vacunación aparecieron varios coches, y de ellos comenzaron a bajarse sacerdotes", que menos mal que esta mujer no vio 30 monedas de Àlex De la Iglesia porque yo aún estaría corriendo. La declaración decisiva la dio el propio obispo cuando reconoció que se había vacunado. Dijo que "en ningún momento creyó estar actuando mal". Hombre, bienvenido al otro lado del confesionario. Nos hemos pasado la vida recibiendo castigos por cosas que no sólo no estaban mal sino que realmente nos convenían. Pero incluso así siempre guardábamos nuestro turno en la cola del confesionario.