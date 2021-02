Cuando algunos partidos catalanes firman documentos privados comprometiéndose a no dar un determinado paso, es porque deben hacerse perdonar parte de su pasado. Saben que crean desconfianza y que les rodean los recelos. Eso le sucedió a Artur Mas en 2006, cuando fue al notario para que levantara acta de su compromiso de no pactar con el PP. Era su réplica a lo que había hecho tres años antes el tripartito de izquierdas, precisamente para agarrarle el paso a la presidencia de la Generalitat al propio Mas, que había ganado las elecciones, pero que a causa de ello no gobernó. Algún tiempo después, el bloque de izquierdas acabó como el rosario de la Aurora. Mas acabó pactando con el PP; aplicó la austeridad, antes que se aceptara la terrible crisis financiera; se arrepintió; caminó hacia el independentismo mal estructurado y Cataluña empezó su trayectoria hacia el gran despropósito en el que sigue ahora instalada. Polvos y lodos.

La pretensión que persiguen las fuerzas independentistas catalanas, comprometiéndose a no pactar en ningún caso la formación de un gobierno con los socialistas, es otro de esos brindis al temor de ser llamado traidor, pero que no incluye ninguna tregua. Hoy mismo, Laura Borrás ya ha puesto en duda que Esquerra lo cumpla, mientras que destacados miembros del partido de Junqueras y de Rufián tampoco confían que el compromiso les ayude electoralmente. Lo que es evidente es que el gesto no ayuda a conseguir su reiterado anhelo de ampliar la base independentista. Hoy las voces críticas son muchas más que las que lo celebran, aunque este grupo piense que vale más ser pocos y auténticos que muchos y arribistas.

Mientras, los colectivos más afectados por la crisis se revuelven en su desespero. No les escuchan y, si lo hacen, no les resuelven los urgentes problemas. Es más, ni siquiera hablan de ellos en la campaña. En esto se ha convertido la política, en lo que ya vaticinó Groucho Marx, el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados.