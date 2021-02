Diferenciar lo verdadero de lo falso siempre ha sido complicado, pero ahora, con tanta información, a lo mejor lo es un ‘poquico’ más. Bárcenas, por ejemplo. ¿Cómo saber si dice la verdad? Es complicado. ¿Bárcenas miente, Bárcenas es sincero?

Tenemos con nosotros a un experto en detección de mentiras que nos va a dar la solución definitiva.

Señor Quintana, buenos días.

Buenos días.

Usted ha descubierto un método infalible para saber si Bárcenas miente o dice la verdad.

Exactamente, sí señor. Han sido meses muy intensos de investigación, pero ya tengo las conclusiones definitivas.

Pues le escuchamos con mucha atención. Cuéntenos.

Es muy fácil. Para saber si Bárcenas miente o no, hay que formularse la siguiente pregunta: "¿Lo que está diciendo me va bien, políticamente, me beneficia? Entonces dice verdades como puños. ¿Lo que está diciendo me va mal políticamente, entonces miente como un bellaco?

Esta conclusión es aplicable también a Villarejo, eh.

Pues ya lo han escuchado. Ahora usted, desde su ‘casica’, y en función de su ideología, ya puede saber lo que es verdad y lo que es mentira. ¡La madre que parió al tranvía!