A tres días de la celebración de las elecciones en Cataluña, los partidos independentistas ya han puesto por escrito que, en ningún caso pactaran con el PSC, sea cual sea la correlación de fuerzas que salga de estos comicios. Nada, ni siquiera intentarlo, ni sentarse a hablar, que es lo que se espera de la política. Los independentistas siguen con su estrategia de confrontación.

El documento lo firma también Esquerra Republicana en un ejercicio de contorsionismo político digno de estudio, primero porque en Madrid sostiene y apuntala el gobierno de coalición, una de cuyas patas es el PSOE, el mismo partido del que forma parte el candidato Salvador Illa al que se niega a apoyar en Cataluña, pero igual o más retorcido es todavía que Esquerra, que Pere Aragonés, prefiera gobernar con sus hasta ahora socios de gobierno, Junts per Catalunya, con quien lleva tiempo a la greña, en una situación insostenible al frente del gobierno catalán.

Prefiere Esquerra pactar con una candidata imputada por un presunto caso de corrupción y que ya ha anunciado que, en cuanto pueda, volverá a proclamar la independencia. Así es Esquerra, capaz de pactar con el PSOE en Madrid y condicionando al gobierno central y en Cataluña considerar que los socialistas son unos apestados.

Este es un mensaje para todos aquellos que siguen confiando en que la única solución del problema catalán pasa por el partido Republicano. Esquerra cada vez que ha tenido que tomar una decisión trascendental ha optado por el camino de la confrontación. La imagen moderada que pretende transmitir, en comparación con los de Puigdemont, se resquebraja en cuanto tiene que aportar algo a la estabilidad política.

Y una cosa más, este compromiso de no pactar con el PSC surge otra vez de una de esas entidades cuyos representantes nunca han sido elegidos democráticamente, que no forman parte de ninguna institución democrática, pero que han jugado y siguen jugando un papel determinante en todo lo que pasa en Cataluña. Es otra anormalidad que una parte de los catalanes han asumido en su camino hacia el caos permanente. Me temo que el domingo será más de lo mismo.