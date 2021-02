Illa confirma que no se ha vacunado y denuncia el veto preelectoral: "Es la foto de Colón del independentismo"

Las formaciones independentistas firmaron este miércoles un acuerdo en el que se comprometían a no pactar con el PSC sea cual sea el resultado de las elecciones en Cataluña el próximo 14 de febrero. El protagonista de ese veto, el candidato del PSC Salvador Illa, ha asegurado en el programa Hoy por Hoy con Àngels Barceló que ese pacto es "insólito": "Esto es un episodio más de la bronca y la confrontación. La foto de Colón del independentismo", ha sentenciado. Considera que es "un error muy grave que solo perpetúa la decadencia en Cataluña".

Tras censurar el veto, el exministro de Sanidad ha aprovechado para pedir el voto para este domingo: "Es ilustrativo de cara a este domingo para que la gente concentre su voto en mi candidatura, que es la que puede alterar y romper esto y hacer avanzar a Cataluña".

Abierto a los pactos

Ante una gran incertidumbre sobre los resultados de las elecciones, Illa no quiere cerrarse ninguna opción: "Buscaré los apoyos de todo el mundo. Hablaré con todo el mundo menos con Vox, porque han dicho que me quieren meter en la cárcel y no comparto nada con ellos".

Se siente "capaz de hacer un proyecto de cambio con Los Comunes" y, en definitiva, "de formar gobierno con quien quiera un gobierno progresista". Asegura que nunca se ha negado a hablar con Ciudadanos y que con ellos comparte que ven "que la independencia no es una solución para Cataluña", pero deja claro que lo que quiere es que, en caso de formar gobierno, "sea progresista".

"No me he vacunado"

Este jueves, algunos medios señalan que Salvador Illa podría haberse vacunado y que ese es el motivo por el que no quiso hacerse una PCR antes del debate en TV3. Él lo niega tajantemente: "No me he vacunado, yo creo que eso todo el mundo lo sabe. Esas informaciones me han sorprendido. Yo he estado un año explicando a los españoles que hay que hacerse las PCR cuando se tienen síntomas o has estado en contacto estrecho con un positivo", argumenta y defiende la coherencia de sus actuaciones.

El exministro recuerda que en estos días ha acudido a otros muchos debates y que en todos se cumplían las medidas se seguridad e insistía: "No quiero ningún tipo de preferencia ni sobreactuación". Explica que, en el caso concreto del debate en TV3, "es falso" que los participantes hubieran acordado previamente hacerse la prueba.