"Lo que le ha pasado a mi hija es una historia para contar, para que no se vuelva a repetir"

Los problemas mentales entre la gente joven están tristemente de actualidad. Un juzgado de Mataró está investigando el suicido de Claudia, una adolescente de 16 años, en un centro de salud mental de Argentona. Están imputadas una psicóloga, una psiquiatra y una médica del centro ante la posibilidad que no se tomaran todas las medidas para evitar ese final.

En 'La Ventana' hemos hablado con Juana Lázaro, la madre de Claudia que nos ha explicado su relato de los hechos. A Claudia la ingresaron en este centro de salud mental apenas un mes y medio antes de que se suicidara con un diagnóstico de trastorno de depresión y episodios recurrentes graves con características psicóticas.

Su madre explica que pasaron por muchos centros públicos pero que no tenían especialistas para gente de la edad de su hija: "Todo es para adultos". Así que decidieron acudir a un "buen profesional y me la ingresó". En ese centro, los primeros 10 días su hija permanecía incomunicada y no podía contactar ni siquiera con sus familiares; algo que, aunque su madre no comprendía, entendía que era una decisión profesional: "Cada uno sabe cómo trabaja", explicaba en 'La Ventana'.

A partir del momento en que pudieron acudir a visitar a su hija, Juana Lázaro se dio cuenta de que su hija se autolesionaba semana tras semana; así que su madre empezó a quejarse: "Me prometieron un cambio de medicación, un tratamiento psicológico a diario y una atención máxima", pero esa atención "máxima" cree que no se produjo ya que a pesar de que se autolesionaba "no hacían nada".

Su madre recuerda perfectamente que la última semana su hija le contaba que se encontraba muy mal pero que el servicio de urgencias no hacía nada para cambiarlo, se lo explicaba el jueves entre lágrimas a su madre; el viernes seguía igual y el sábado se ahorcaba de madrugada: "Nadie, nadie, nadie atendió a mi hija, nadie sabe lo que es eso".

Lo que esta madre no entiende es cómo en una clínica especializada en este tipo de enfermedades mentales no estaban preparados como lo estaba ella misma en su casa: "Yo tengo todo cerrado, con las puertas cerradas con llave, comemos contenedores de plástico para que no se lesione".

Los espabilados: la nueva serie de Albert Espinosa

Hay temas, como los problemas mentales, que no suelen aparecer en las series de ficción porque hay quien decide que, o bien no es el momento, o no interesan. Pero hay quien se ha atrevido a hablar de ellos y por partida doble. Primero fue una novela: 'Lo que te diré cuando te vuelva a ver' que es el punto de partida de una serie.

Su título 'Los espabilados', una serie que acaba de estrenarse en Movistar sobre cinco jóvenes que huyen de un centro psiquiátrico para viajar por diferentes países europeos. El autor de la novela primero y creador de la serie después es Albert Espinosa y se ha asomado también a 'La Ventana de la tele'.