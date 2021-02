'Cena en casa de Leví': el cuadro que juzgó la Inquisición

Hoy vamos a fijar la mirada en el cuadro 'Cena en casa de Leví', de Paolo Veronese, un cuadro de 1573 que en la actualidad puede visitarse en la Galería de la Academia, en Venecia.

¿Qué estamos viendo?

Un cena. Esto parece indudable, la gran pregunta es qué cena estamos viendo, quiénes son los comensales y qué celebran sentados alrededor de una gran mesa.

Esto es lo que vemos: varios hombres sentados alrededor de una mesa, comiendo y bebiendo, con numerosos criados que sirven platos y bebida, que traen comida, que bajan lujosas vajillas de los armarios… Una gran celebración que tiene lugar en un galería porticada, abierta al paisaje de un ciudad que se ve al fondo milagro. Hay dos escaleras, a lado y lado, para subir hasta la galería. Con varios personajes subiendo y bajando que no sabemos interpretar: hay unos soldados que se van (bajando las escaleras) apurando los platos de comida y los vasos.

Un gran banquete, una celebración que podría ser una boda (aunque nos faltaría la novia, no aparece ninguna mujer en la pintura): una fiesta de hombres.

¿Por qué fue tan polémica esta pintura en su época?

Esta pintura en sí misma no es un problema: muestra una celebración, una cena. El “problema” comienza cuando el que mira la pintura piensa que es (o espera ver) una Última cena. La última cena que dio Cristo con los 12 apóstoles. Actualmente la vemos en la Accademia de Venezia, pero este no es el lugar para el que se pintó la obra. La pintura fue realizada por encargo de los monjes del convento de Santi Giovanni e Paol (San Juan y San Pablo) de Venecia para decorar el refectorio (el comedor donde comían y cenaban los monjes) y en ese lugar, como era tradición, lo que se representaba habitualmente era la Última cena (o alguna otra cena de Cristo, como las Bodas de Cana donde Cristo convirtió el agua en vino). Era habitual que los comedores de los monasterios se decorasen con temas religiosos relacionados con cenas, principalmente la última cena de Cristo con los Apóstoles.

¿Cuál es el problema si miramos la pintura pensando que es una representación de la Última cena?

Que demasiadas cosas “no encajan”. A Cristo lo identificamos fácilmente, está en el centro presidiendo la mesa pero los 12 apóstoles ya no está tan claro quiénes son. En la mesa hay sentados como mínimo unos 15 hombres (más alguno que puede quedar oculto por las columnas). Ninguno de ellos lleva aureola (que permite siempre identificar a los personajes “santos”) solo la cabeza de Cristo emite luz, los demás no podemos diferenciarlos. Y además, algunos de los hombres sentados a la mesa de Cristo son como mínimo sorprendentes.

Justo delante de Cristo, a su derecha, vemos un hombre mayor de espaldas, sentado en un sillón, vestido con un estrafalario ropaje rojo y un gorro que parece un mago (y que ha llevado de cabeza a los historiadores para saber quién es, sin resultado concluyente). Por no hablar de los distintos bufones, enanos, perros, gatos, pájaros que aparecen y son difíciles de “explicar” en una representación de la Última cena.

Era tal la controversia que la Inquisición citó a declarar al pintor del cuadro

Sí, y lo acusaron de blasfemia. Es uno de los casos más curiosos de la historia del arte y tenemos la suerte que se han conservado las actas del juicio, que no tienen desperdicio:

Acta de la sesión del Tribunal de la Inquisición del sábado, 18 de julio de 1573

Se le pregunta por su profesión:

Veronés: Pinto y compongo figuras.

Tribunal: ¿Sabe el motivo por el que ha sido llamado?

V: No.

¿Puede suponerlo?

Puedo suponerlo.

Díganos cuál cree que es el motivo.

[Aquí explica que el prior del convento le comentó que le habían solicitado que modificara algunas figuras (incluyendo una María Magdalena) y que se imagina que lo han llamado por el cuadro.]

¿A qué pintura se refiere?

A una pintura que representa la Última Cena de Jesucristo con sus discípulos, en la casa de Simón.

En esta Cena de Nuestro Señor, ¿ha pintado otras figuras?

Sí, Señorías.

Díganos cuántas figuras hay y descríbanos qué hace cada una.

En primer lugar, está el dueño de la posada, Simón. También he pintado a un camarero que imaginé que había ido por su propia voluntad, para aprender a servir la mesa. Y hay muchas otras figuras de las que no me acuerdo, ya que pinté la obra hace tiempo.

En esta Cena que hizo para el convento de San Juan y San Pablo, ¿qué significa la figura del hombre al que le sangra la nariz?

Quise representar a un criado que había sufrido un accidente.

[Le van preguntando sobre cada uno]

¿Y qué significan esos hombres armados, vestidos a la alemana, que llevan alabardas en sus manos?

Y ese hombre vestido de bufón con un loro en la muñeca, ¿por qué lo pintó?

Está de adorno, como es habitual.

¿Quiénes son las personas que están en la mesa con Nuestro Señor?

Los doce apóstoles.

¿Qué está haciendo San Pedro, que es el primero?

Está trinchando el cordero para pasarlo al otro extremo de la mesa.

¿Qué hace el apóstol que está a su lado?

Sujeta un plato, esperando a que San Pedro le sirva.

Díganos qué hace el tercero.

Se está escarbando los dientes con un pequeño tenedor.

¿Qué personas estuvieron realmente presentes en la Cena, según usted?

Yo creo que Cristo y sus apóstoles. Pero cuando en una pintura me sobra algo de espacio, lo enriquezco con figuras inventadas.

¿Le encargó alguien que pintase alemanes, bufones y figuras por el estilo en este cuadro?

No, Señorías, pero me encargaron que decorase el cuadro como considerase oportuno. Es grande, así que me pareció que podía contener muchas figuras.

Y los adornos que ustedes, los pintores, acostumbran a añadir a sus obras, ¿no deberían ser decorosos y estar relacionados con el tema y las figuras principales? ¿O los pintan por puro placer, haciendo caso solo a su fantasía, sin moderación ni lógica ninguna?

Yo pinto mis obras como considero conveniente, teniendo en cuenta su espíritu, y todo lo bien que me permite mi talento.

¿Cómo terminó el juicio?

Los jueces dictaminaron que el mencionado Paolo estaba obligado a corregir su pintura en el espacio de tres meses desde la fecha de la amonestación, de acuerdo a los juicios y a la decisión del Sagrado Tribunal, y todo a expensas del dicho Paolo. Si no lo hace (si no corrige la pintura) será acusado de blasfemo.

Y aquí es cuando sucede algo realmente extraordinario. Veronese deja pasar prácticamente la totalidad de los tres meses y cuando se debe presentar de nuevo la pintura (con los cambios realizados) presenta exactamente la misma obra. No ha tocado el pincel... Bueno, en realidad sí ha tocado el pincel, pero no ha pintado ninguna figura, no ha modificado ningún aspecto del cuadro ya pintado, ha cogido el pincel para añadir únicamente unas letras en el cuadro: una inscripción. La escribe en la parte superior de la barandilla de las escaleras, un trozo de texto en cada escalera. Y con esas letras se libró de la Inquisión y (en parte) cambió la historia del arte para siempre.

¿Qué escribió?

Puso una cita del evangelio dentro del cuadro y de esta forma, sin hacerlo directamente, le dio un título al cuadro y, al instante, le cambió el significado.

Todos suponían que era un última cena, y seguramente lo era, pero el cuadro no lleva un título (una cartela como en los museos) que dijera lo que era. Antes los cuadros no llevaban nunca un título, la gente “interpretaba” el motivo por el tema representado y el lugar expuesto.

Veronese le cambió el título al cuadro. Escribió un pasaje del Evangelio de Lucas:

“FECIT D[OMINO] CO[N]VI[VIUM] LEVI” + “LUCA CAP[ITULUM] V”

No son fáciles de ver ni de relacionar porque están separados algunos metros, la primera parte en la barandilla izquierda y la otra en la derecha. La traducidos dicen

“Hizo al señor un convite leví – Lucas capítulo v” (es una cita del evangelio)

Se refiera a Lucas (5, 27-32) donde Cristo y sus discípulos cenan con recaudadores de impuestos y pecadores. Los fariseos les preguntan:

-¿Cómo es que coméis y bebéis con recaudadores y pecadores?

Jesús les replicó:

-No tienen necesidad del médico los que tienen buena salud, sino los enfermos. no vine a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan”

Con la inclusión de estas pocas letras, lo convierte en un “tema nuevo”, que no se había representado antes en el arte, transforma la pintura (sin tocar nada de lo pintando) escribiendo una palabras

El quinto capítulo del evangelio de Lucas dice que Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, una casa que estaba llena de pecadores y fariseos. Los alemanes, bufones y demás "tonterías" quedaban ahora perfectamente justificados. No modifica la pintura pero cambia su interpretación a través de un título.

¿Es el primer título de un cuadro?

Seguramente sí. Antes los “títulos” no eran necesarios porque quien encargaba el cuadro ya sabía lo que había representado y quien lo veía en una iglesia tenía el conocimiento de la biblia como para identificarlo

Hasta el siglo XVIII, casi ningún cuadro tenía título. Los títulos comienzan a ponerse en los cuadros cuando las obras comienzan a circular, abandonan “su casa”, tienen nuevos propietarios o directamente son compradas/vendida La mayoría de los títulos de cuadros antiguos, sobre todo, se pusieron muchos años después de su realización al hacer un inventario en el museo/colección donde se encontraba.

El cuadro se encuentra ahora en la Academia: ¿cuándo y porqué fue sacado del convento?

Se la llevó Napoleón, como las Las bodas de Caná, la impresionante pintura de otra gran celebración que pintó el Veronese y que actualmente está en el Louvre. La del Louvre se la quedaron finalmente los franceses pero la Cena en casa de Levi la devolvieron a Italia pero no se restituyó en el convento y se colocó en la Academia.

Lo trascendente para nosotros es que el cuadro al ser sacado de la iglesia perdió “su marco real” dentro de la propia arquitectura del convento donde el espacio pintado era una prolongación del espacio real (y esto inevitablemente modifica nuestra percepción de la pintura cuando la vemos ahora en el museo).