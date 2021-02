La opinión de Carles Francino

No creo que se refiera eso, pero cuando Pablo Iglesias insiste en las supuestas anormalidades de la democracia española, seguramente deberíamos incluir en esa categoría los vetos y la intoxicación. Eso sí es minar la democracia porque tanto una cosa como otra provocan un daño tremendo, enorme. Y hoy tenemos dos ejemplos que confluyen en la campaña electoral catalana.

Primero de vetos: el acuerdo firmado por los partidos independentistas para crear una especie de cordón sanitario con los socialistas supone la triste confirmación de que el sectarismo, el tribalismo y la negación del adversario se han apoderado de Catalunya, de una parte de Catalunya. Y eso plantea un futuro muy poco halagüeño, la verdad. Así es imposible pasar página ni reconstruir nada. Creo, por cierto, -y esa es una opinión muy personal- que haber firmado ese documento puede dañar a Esquerra Republicana porque se muestra una vez más prisionera y acomplejada por el radicalismo de Puigdemont, a quien Pablo Iglesias le ha dado una buena ayudita con sus declaraciones sobre el exilio.

En cuanto a la desinformación, a la intoxicación, el último ejemplo es el de sugerir que Salvador Illa se habría vacunado en secreto. Sugerirlo, insinuarlo, hacer correr la bola, incluso -como ha anunciado el Partido Popular- movilizar a la Fiscalía para que investigue. Porque, ¿qué tendrá que ocultar el exministro y hoy candidato del PSC, se preguntan desde el PP, desde Ciudadanos, Arrimadas el otro día; desde la propia Esquerra -Oriol Junqueras lo decía ayer mismo- qué oculta, por qué se negó a hacerse un test la otra noche en un debate en TV3 cuando los otros candidatos sí se lo hicieron? Respuesta, que ha dado el propio Illa, porque no lo consideró necesario. ¿Qué podría estar ocultando? Nada. Porque estar o no vacunado es irrelevante si te haces un test. Puede salir positivo o negativo. Con vacuna o sin vacuna. Da igual. Y esto no es una opinión, es un hecho, un dato científico. ¿Por qué entonces esta insistencia? Pues yo haré como Iñaki Williams el otro día en ‘Salvados’ cuando Gonzo le preguntó por el discurso de Abascal sobre la inmigración: “No te voy a responder porque si no, me metería en problemas”.