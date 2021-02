La hoguera del racismo sigue avivándose

El racismo ha sido, una vez más, uno de los temas que han protagonizado el último año. La virulencia de los disturbios raciales ocurridos en Estados Unidos a raíz del asesinato de George Floyd a manos de la policía ha puesto de manifiesto la vigencia de un problema estructural y sistémico que supone uno de los lastres más antiguos y difíciles de erradicar de la humanidad. Por otro lado, el discurso de los partidos de extrema derecha surgidos en los últimos años no ha hecho sino arrojar gasolina a esta hoguera.

El racismo fue también el tema tratado el pasado fin de semana en la última entrega de Salvados. El programa contó con la presencia del futbolista del Athletic de Bilbao, Iñaki Williams, hijo de personas migrantes; y el ex jugador de baloncesto senegalés Sitapha Savané. Ambos dieron testimonio de las múltiples situaciones de discriminación y racismo que han vivido a lo largo de sus carreras. En un momento del programa, Gonzo les mostró un video con unas declaraciones del líder de VOX, Santiago Abascal, arremetiendo contra la inmigración, y ninguno dudó en dar su opinión al respecto.

Haciéndose eco de esta situación, la última actuación del grupo canario ‘La Chirimurga del Timple’ se ha vuelto viral en las últimas horas en las redes sociales. La banda carnavalera se ha vuelto a subir a los escenarios del Archipiélago en un Carnaval atípico acompañado de las características letras críticas e irónicas. Es el caso de la canción ‘Hay un negro en la orilla del mar’, un tema afilado que hace mofa de los discursos xenófobos y la doble moral de aquellos que los defienden.

No es casual que un grupo musical radicado en las Islas Canarias haya hecho una canción tratando esta temática, ya que la situación en esta región, concretamente en la isla de Gran Canaria, entre algunos residentes y las personas migrantes llegadas a la costa en el último año está llegando a unas cotas de tensión inéditas. “Ahora esa Canarias que se desangra tiene que soportar la invasión migratoria, que no es fruto de la casualidad. Que ha sido impulsada por los políticos de todos los colores que han llamado a la inmigración ilegal”. En estos términos se expresaba Abascal en un discurso pronunciado el pasado 5 de diciembre en Gran Canaria. Casualidad o no, en las últimas semanas las manifestaciones con proclamas xenófobas, e incluso las agresiones, insultos y amenazas a personas migrantes han experimentado un rápido aumento.

Según el Ministerio del Interior, en el mes de noviembre del pasado 2020, 16.760 personas migrantes habían llegado a lo largo del año a las costas de Gran Canaria a lo largo del año, lo que suponía un aumento de más del 1.000% con respecto al mismo periodo de 2019. 2.300 de estas personas eran menores de edad, frente a las 500 del año anterior. La mayor parte fueron alojados en un asentamiento improvisado en el muelle de Arguineguín, que llegó a ser conocido como “el campamento de la vergüenza” por las condiciones infrahumanas que denunciaban los que allí trabajaban. Desde entonces, los discursos xenófobos, y los bulos y noticias falsas propagadas en las redes sociales han estado a la orden del día.

Una de ellas, ya desmentida, es la de que el índice de criminalidad ha aumentado cuando, según un informe del Gobierno, ha experimentado una tendencia a la baja. Después de la última agresión a personas migrantes en Gran Canaria, los allí alojados recibieron la recomendación de no abandonar sus residencias en 48 horas. La semana pasada, el campamento de Arguineguín se inundó de aguas fecales.