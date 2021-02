Juanjo Sáez regresa al corazón de los lectores con su ultima novela, 'Para los míos'

El ilustrador Juanjo Sáez vuelve a las librerías con su nueva novela, 'Para los míos' un libro que trata de cerrar heridas, sobre todo, una muy concreta: la que provocó la muerte de sus padres, que supuso un capítulo que el escritor ha tratado de cerrar mientras atravesaba el proceso creativo, aprovechando esa función terapéutica que tiene la literatura en ocasiones para los que escriben y, de igual modo, para los lectores.

“Me he dado cuenta mientras hacía el libro de que sigo siendo un niño, cuando tienes miedo por algo enseguida sale el niño y he aprendido que es importante abrazarlo”.

En el libro Juanjo aborda la sensación de orfandad que invade a quienes han perdido a sus seres queridos, ese sentimiento que nos hace creer que todo lo que hacemos, de repente, deja de tener sentido porque ya no hay nadie que va a estar ahí para ver nuestros éxitos y nuestros fracasos. “Para los que nos dedicamos a la profesión creativa el motor inicial es siempre contentar a tus padres. Eso te acompaña a lo largo de toda tu vida y el día que notas ese vacío tienes que aprender a tener tu propia motivación para seguir haciéndolo”.

En una semana en la que la inmigración ha vuelto a estar en el centro del debate, el escritor nos ha contado en 'La Ventana ' que sus padres fueron unos de los tantos que tuvieron que abandonar su tierra natal para buscar un futuro mejor. “Mi familia era una familia de inmigrantes y en esos tiempos la felicidad consistía en superar el hambre y en estar todos juntos”.

El artista nos ha contado que escribiendo este libro, sin embargo, se ha sentido muy feliz, aunque también se ha mostrado algo escéptico respecto a la felicidad, una palabra que, según el escritor, es “un invento moderno”. “He cerrado una etapa: me he explicado a mí mismo todo lo que pasó y me siento afortunado”.

Y, hablando de felicidad, hemos aprovechado para charlar sobre la sobreexposición de la felicidad en los últimos tiempos y las apariencias a través de plataformas como las redes sociales. “Se cae en escenificaciones de la felicidad a través de comportamientos que parece que traen la felicidad, pero en realidad no es así. Todo el mundo hace esto y se supone que si lo hago voy a ser feliz, pero cuando lo estás haciendo notas que no y eso genera mucha frustración”.

El libro bordea la temática de la muerte, pero el camino principal por el que discurre el escritor es muy distinto. El libro rebosa vitalidad y nos recuerda que, en ocasiones, hay que dejar de lado los planes de futuro y centrarse más en ese presente que tenemos a mano. “Somos conservadores con la vida y conservar la vida es un poco tonto porque al final llega un día en el que no estás aquí. Ser excesivamente conservador no te conduce a nada.”

La Editorial Planeta ha sido la encargada de llevar esta parte de la vida de Juanjo Sáez a los lectores y lo ha hecho permitiendo que el libro conserve los tachones originales. Ha asegurado, entre risas, que la editorial le ha mimado mucho y ha elogiado que le hayan permitido que el libro llegase a los lectores como quería. “Creo que a veces un tachón dice mas que la propia frase. Ese momento en el que dudas refleja muchas veces el pensamiento primigenio.”