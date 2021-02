'Noticias del gran mundo', el western humanista de Tom Hanks

Tom Hanks protagoniza Noticias del gran mundo, un western que reflexiona sobre la importancia de la información y el peligro de las fake news. Duelo de veteranos en La Señora Lowry e hijo, con Timothy Spall y Vanessa Redgrave, que cuenta la historia de uno de los pintores que reflejó la Inglaterra industrial. El cine francés reflexiona sobre la justicia y los prejuicios sexuales en La chica del brazalete, una incómoda película sobre el asesinato de una joven. Hay cine de acción, como Becky que llega a Movistar, una especie de Solo en casa, pero a lo bestia. En cine clásico repasamos a uno de los personajes por excelencia del género fantástico, a Drácula, y recordamos al actor Luis Escobar, el Marqués de Leguineche de Berlanga. En televisión esta semana nos pasamos a la comedia, a los monólogos, y vamos a repasar los mejores stand up de las plataformas, sin olvidarnos de Dani Rovira que estrena en Netflix, Odio.

Noticias del gran mundo (Paul Greengrass)

Llegó hace unas semanas a unos pocos cines y ahora a Netflix. Película de Paul Greengrass, director de la saga Bourne, Capitán Phillips, Bloody Sunday… que vuelve a contar con Tom Hanks para este western, ambientado al final de la guerra de secesión americana. El actor interpreta a un lector de noticias que va de pueblo en pueblo contando lo que ha ocurrido en el resto del país. Es también una historia de amistad con una niña que ha sido criada por un grupo de nativos americanos y una exploración de la América de aquellos años, diversa y conflictiva; además de hablar de un tema que preocupa mucho hoy como son las fake news. La película ha sufrido varios atrasos y se ha descolgado de la temporada de premios. Solo una nominación ha logrado a los Globos de Oro, la de mejor actriz de reparto para Helena Zengel, la jovencísima actriz alemana. Un western de aroma clásico que recuerda a 'Centauros del desierto'.

La chica del brazalete (Stéphane Demoustier)

En la obra ‘Juicio a una zorra’, Miguel del Arco reescribía la historia de Helena de Troya, la mujer que encandilaba a todos los hombres y por la que, dicen, se desencadenó una guerra. “Si no adivináis entre los escombros del tiempo la belleza divina de Helena, tal vez lo hagáis por los otros nombres por los que se me conoce, Helena la zorra, la puta, la desvergonzada, la poseída por los furores de Afrodita”, recitaba Carmen Marchi en una historia que actualizaba y traía al presente para denunciar que casi todo sigue igual. Porque el juicio es ante todo moral y en caso de conflicto, aún se sospecha de la mujer bella, sexual y libre. Hay casos reales, ya casi un subgénero en el audiovisual, que han seguido un patrón similar, por ejemplo, el circo montado en torno a Amanda Knox o el que relata la película ‘Acusada’. Dos amigas, un vídeo íntimo, un crimen y un juicio moral y mediático alrededor.

La cinta argentina es el punto de partida de Stéphane Demoustier en ‘La chica del brazalete’, un drama que retrata parte de ese escrutinio al comportamiento femenino. El director francés pone a prueba los prejuicios del espectador con los alegatos de ambas partes, fiscal y defensa, argumentos morales ante la falta de indicios concluyentes que sacan a la luz el pasado y la vida sexual de la joven protagonista. “Cuando preparaba la película, iba a muchos juicios en los tribunales de las más altas instancias del sistema judicial francés y me chocaba ver a los fiscales y sus argumentos. Los principios tenían que ver mucho más con criterios morales que de justicia o de ley, era una estrategia para influir en los juzgados populares. Es una realidad muy presente en los juicios. La película aborda más ese proceso de costumbres que de justicia, y eso refleja una manera aún de reaccionar de la sociedad a ciertas cosas”, explica en conversación con El Cine en la SER.

Esa es solo una de las capas de una película que se interesa más por el proceso que por el resultado. No importa tanto si es culpable o inocente sino cómo el juicio a esa joven transforma la vida de una familia. El caso obliga a los padres, interpretados por Rosdchy Zem y Chiara Mastroianni, a repensar la imagen que tenían de su hija, a cuestionar su relación y comunicación y a preguntarse si la conocen de verdad. “En mis películas prefiero plantear preguntas, es una especie de experiencia-experimento donde invito al espectador a vivir un juicio, un proceso, a interpretar los hechos que se van viendo a medida que se desarrolla el juicio. Es más la verdad que el veredicto, me interesa el camino y el recorrido de cada uno de los protagonista, este padre que quiere saberlo todo y dominarlo todo y al final se da cuenta de su absoluta ignorancia, de que no conoce a su hija, que no le pertenece, que tiene que asumirlo y aceptarlo. Es más importante esa verdad que el padre llega a entender que la verdad justiciera que podemos sacar de la película”, afirma.

Para retratar todos estos sentimientos y dilemas, Demoustier muestra el encierro interior de la misteriosa protagonista, papel que encarna la debutante Melissa Guers. El encierro en su habitación se traslada a la corte, declara separada por una mampara, la chica se presenta casi siempre aislada. Con este afán, la cámara también toma distancia desde la escena inicial. La joven es detenida en la playa y no conocemos los motivos ni su cara. El realizador se coloca como un observador más para mantener la ambigüedad. “Como principio de dirección, quería plantear y establecer tres cosas: quién mira a quién, con qué distancia y desde qué punto de vista. Cuando voy a un juicio, que es algo realmente cautivador y tiene ese elemento de suspense, me di cuenta de no quería hacer nada para que fuera más espectacular. Lo que pasa ya es suficientemente fuerte para captar la atención. Opté por planos simples y directos para que el espectador viviera el proceso e interpretara los acontecimientos. No quería que fuera influenciado, no hay música, por ejemplo, es un ejercicio de sobriedad”.

Un ejercicio sobrio, frío y contenido, sin subrayados, que se desarrolla prácticamente en un único espacio, ese tribunal que, como con Helena de Troya, cuestiona la libertad sexual de las mujeres. La chica del brazalete, inocente o culpable, también asume en la escena final que su condena es de por vida.

La Sra. Lowry e hijo (Adrian Noble)

Laurence Stephen Lowry fue uno de los artistas más queridos de la Gran Bretaña del siglo XX. Muchos estarán familiarizados con sus obras ambientadas en las calles industriales de Pendlebury y sus figuras humanas con forma de cerilla (popularmente conocidas por esta razón como “matchstick men”), pero pocos conocerán la historia detrás de la obra: la de un cobrador de alquiler cuya mayor ocupación era cuidar de su madre, una mujer mayor con difícil carácter que rechazaba su faceta artística y la consideraba una pérdida de tiempo.

De este modo, Adrian Noble enfrenta su tercer largometraje haciendo énfasis en esta particular relación materno-filial. Con una amplia experiencia en los teatros y después de haber adaptado a la gran pantalla obras como ‘Un sueño en una noche de verano’ y ‘La importancia de llamarse Ernesto’, el británico vuelve a los mandos de la dirección para contar la situación personal que vivió L.S. Lowry y que impidió que su talento comenzase antes a recorrer las calles británicas.

Con una puesta en escena sumamente teatral, el interior de una casa como casi todo el escenario necesario para el desarrollo de la trama, abundantes diálogos y algún que otro monólogo en off, conocemos a un hombre solitario y reservado que, tras recorrerse los barrios obreros de Manchester yendo de puerta en puerta para cobrar los alquileres, vuelve a casa cada día para cuidar de su madre. Una madre que no se mueve de la cama, que sufre depresión por haber tenido que rebajar su nivel de vida tras las múltiples deudas que dejó su difunto esposo y que controla cada movimiento realizado por su hijo. Un hijo que, además, permite ese control y busca su continua aprobación para cada idea o decisión. Pero, como toda persona, ese hijo necesita algo de respiro, y lo encuentra en un pequeño ático donde pasa las horas pintando cuadros que apenas ven la luz.

Timothy Spall se adentra en la piel de este Laurie siete años después de dar vida a otro gran artista británico en ‘Mr. Turner’. Esta vez, está acompañado de una maravillosa Vanessa Redgrave en el papel de madre, que le ayuda a conformar un dúo interpretativo que se convierte en lo mejor de todo el film.

Dirige Adrian Noble, pero el guion corre a cargo de Martyn Hesford, que adapta para la gran pantalla su propia obra de teatro homónima. A España, la historia de uno de los pintores más emblemáticos de Inglaterra llega el 12 de febrero a las salas de cine.

Becky ( Jonathan Milott y Cary Murnion)

Película de acción, violencia y venganza, pero alejada del tono de western. Es una especie de Solo en casa sangriento. La protagonista es Lulu Wilson, una adolescente que está pasando el fin de semana en casa de su padre, su nueva mujer y su hermanastro. En esa casa aparecen un grupo de ex presidiarios que buscan dinero y la joven tendrá que hacer frente a todos ellos.

Swallow (Carlo Mirabella-Davis)

Becky pasó por la última edición de Sitges, y otra película que estuvo en el festival en 2019 es Swallow, que también ha llegado a Movistar dentro de esta política de muchas pequeñas distribuidoras de ir dando salida a títulos en el cajón. Un thriller psicológico de Carlo Mirabella-Davis con una puesta en escena muy cuidada sobre una mujer atrapada literal y figuradamente en una mansión tras casarse con un joven ricachón. Todo cambia cuando ella empieza comer objetos como canicas, una chincheta o una pila en una parábola feminista y de clase. La protagonista de Haley Bennett.

Mi primo (Jan Kounen)

Una especie de Succession, la serie, pero en tono de comedia con el actor Vincent Lindon. Interpreta a un consejero delegado de un gran grupo empresarial que necesita la firma de su primo para cerrar un gran acuerdo económico. El actor ha pasado de protagonizar a obreros proletarios en el cine de Stephane Brizé a interpretar a este hombre de negocios desquiciado por François Damiens.