Rubiales, sobre las declaraciones de Piqué: "No se puede cuestionar la honestidad de los árbitros"

El presidente de la Federación española, Luis Rubiales, respondió a las palabras de Gerard Piqué sobre las decisiones arbitrales por las que podría ser sancionado con cuatro partidos.

"Mientras que se haga presente la Federación, nunca voy a cuestionar ni voy a opinar sobre algo que está en Integridad. Hay autonomía de órgano. Los jueces tendrán que decidir si sí o si no", comenzó a explicar.

El central del Barça dijo que los árbitros de LaLiga pitan a favor del Madrid por ser seguidores del equipo blanco. "Iturralde decía una vez que el 85% de los árbitros son del Madrid. ¿Cómo no van a pitar a favor del Real Madrid aunque sea inconscientemente? ¿Cómo no van a tirar más de un bando que del otro?", fueron las palabras de Piqué con DJ Mario.

"La libertad de expresión tiene límites"

"Lo que sí te puedo dar mi opinión sobre la piel fina. Nosotros creemos más que nadie en la libertad de expresión. La libertad de expresión está tasada, tiene límites. Es la ley", añadió.

"Yo no puedo decir lo que quiera sobre ti, porque si miento, si te acuso de haber realizado ilegalidades puede haber una demanda. Los árbitros son, según la ley del deporte, jueces deportivos y no se les puede faltar al respeto, no se les puede humillar y no se puede cuestionar su honestidad", explicó.

"No se puede decir de un árbitro que no ha querido pitar algo. No se puede decir que es de un equipo, que va a favorecer a un equipo. Se puede decir que se ha equivocado", afirmó.

"Los árbitros son el estamento más valiente, el más preparado. Son los que no aceptan las críticas. Se puede decir 'el árbitro no está afortunado, no está bien, nos ha perjudicado o arbitrado mal...'", concluyó.