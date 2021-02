Personas con estudios se juntaron anoche en el debate de La Sexta para burlarse de Salvador Illa. Desde la extrema derecha a la izquierda extrema, todos le exigían que explicara por qué no llevaba mascarilla o por qué no explicaba si se había vacunado. Era pura escenografía gritada, porque ya había quedado claro por qué no había nada que explicar. Pero esos señores que aspiran a gobernar Cataluña entendieron que era mejor remachar el clavo y protagonizar la más aviesa discusión política que, en tiempos de elecciones, se haya visto en una televisión. Dio rabia porque dio pena que en este país la rabia y el odio tengan más vigencia que la buena educación.