Previsiones de invierno: luz al final del túnel

Tras un 2020 en que la pandemia golpeó con especial fuerza a la economía española, para 2021 las previsiones para nuestro país son más halagüeñas: tanto que la Comisión Europea ha mejorado sus perspectivas para nuestro país en sus previsiones económicas de inverno: eleva dos décimas -del 5,4% al 5,6%- las previsiones de crecimiento del PIB español para este año, y cinco -5,3%, frente al 4,8%- para 2022 y sitúa a España a la cabeza del crecimiento económico entre los grandes países de la zona euro para este año.

Revisión en la que la Comisión Europea no ha tenido en cuenta el impacto que puedan tener las ayudas europeas, pero, según ha explicado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, “los estados miembros que están por debajo de la media del PIB tendrán los mayores crecimientos, el nivel del PIB de 2026 estará en entre el 3% y el 3,5% más alto de lo que sería en un panorama sin el mecanismo de recuperación. Y los que estén por encima de la media del PIB aumentarán menos pero alrededor del 1%”.

Una recuperación en la que, en todo caso, jugará un papel clave la recuperación del turismo, que, según las previsiones que maneja Bruselas, no se consolidará hasta 2022, y que podría verse lastrada por las insolvencias empresariales, especialmente en aquellos sectores más perjudicados por la pandemia como es, precisamente, el turismo, pero también el ocio o la hostelería.

Matilde Mas, Directora de Proyectos Internacionales del Ivie y catedrática de la Universitat de Valéncia, explica en Hora 25 de los Negocios que es "especialmente optimista no solo porque se recupere consumo, que ya es bastante -no todo el mundo piensa que el consumo va a despegar, pero yo comparto la opinión de que hay un consumo embalsado, que la gente quiere viajar, quiere disfrutar, quiere gastar y quiere moverse-. Por el lado de la inversión, también la demanda de inversión debería aumentar, sobre todo cuando se pongan en marcha en marcha los fondos europeos, que debería arrastrar no solo la inversión que viene de Bruselas, también en conjunción con la inversión privada. Pero yo creo que esto es algo que afecta al ciclo, sacarnos del bache en el que hemos caído, transitorio y menor de lo que se esperaba -la caída del cuarto trimestre fue menor de lo que se esperaba, y la del año también fue menor, aún siendo una enormidad- pero hay otro mensaje que creo que es del que se habla menos, pero por lo menos en España es el que está planeando sobre todo: desde antes de la pandemia, ya estaban disparándose las innovaciones y que el covid y la pandemia lo han disparado. Entonces las expectativas es que la innovación está en marcha, que esto no va a haber quien lo pare, pero sí que hay quien lo pare: tienes un problema de cultura, de falta de digitalización, pero la enorme ventaja que tendría es que esto sería una perturbación que afectaría al crecimiento futuro de la economía, si lo sabemos aprovechar”.