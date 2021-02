25 años de la pastilla azul

La primera buena noticia de que la viagra cumpla 25 años es porque ese gran éxito que se atribuye como beneficiario al hombre, en realidad es un gran éxito para la pareja de ese hombre. Que esto muchas veces se nos olvida. Una vez le preguntaron en una entrevista un poco capciosamente a Dani Martin, el líder del Canto del Loco, que si en las giras se acostaban con muchas chicas. Y él respondió algo que siempre me ha encantado: nos acostábamos nosotros y se acostaban ellas, y lo pasábamos todos bien. La segunda razón por la que este aniversario es una noticia preciosa es porque las señales de decadencia de la tercera edad son demasiadas y deprimentes como para que también haya que suprimir o cambiar el sexo. Y yo he sido por desgracia un espectador de la decadencia física de mis abuelos, y me gusta pensar que se fueron sin dramatismo y sin intensidad, de hecho me gusta pensar que se fueron con la inequívoca sonrisa de gilipollas que se le pone a un hombre que no sabe si se está corriendo o está muriendo.