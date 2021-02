Menudo carnaval

Esta gira que estamos haciendo por España para observar de primera mano los efectos de la pandemia nos ha llevado hoy hasta Cádiz. Y hacemos parada no en cualquier sitio, hacemos parada en el mismísimo Teatro Falla, donde en circunstancias normales estos días solo sonaría la bulla y las agrupaciones de carnaval y en el que hoy solo reina el silencio.

El Carnaval de Cádiz fue prácticamente la última gran fiesta que se celebró en España antes del confinamiento, y este año no se ha podido celebrar, por lo que Cádiz, este mes de febrero, es un Cádiz extraño, precioso, como siempre, pero extraño.

Hoy nosotros en este Hoy por Hoy vamos a llevar algo de Carnaval a sus oídos, intentaremos reproducir una fiesta que para muchos es un modo de vida y no solo en lo sentimental. Es una fiesta que reactiva la economía de una zona ya suficientemente castigada. Por eso, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña que pide a los gaditanos que no pierdan las ganas, nosotros vamos a echarles una mano para que así sea.

Aunque para carnaval, o mejor todavía para chirigota, algunas de las cosas que se escucharon anoche en el último debate de las elecciones catalanas, con el candidato socialista, Salvador Illa, como centro de los ataques por haberse negado a hacerse una PCR en el debate anterior. No hay polémica, queda zanjada con las explicaciones científicas que dice que los vacunados no dan positivo en las PCR, pero que más dan los hechos, el resto erre que erre. Para qué atender a las explicaciones para que agarrarse a la verdad, los hechos alternativos dicen que Illa se ha vacunado. Hasta el candidato de Esquerra, utilizando estos hechos alternativos, acusó a Illa de ‘trumpista’. No me digan que el mundo no es al revés.

Este es el clima, este es el ambiente en las últimas horas de campaña, marcadas también por la negativa, certificada con una firma de todos los partidos independentistas, a pactar con el PSC. Así que es muy posible que la noche del domingo no despeje casi nada. Mientras los independentistas sigan instalados en la táctica del bloqueo y la confrontación poca salida tiene la situación en Catalunya.