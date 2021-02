Ocelote: "Hay jugadores que ganan entre tres y seis millones al año"

Carlos Rodríguez empezó a jugar profesionalmente a videojuegos cuando tenía 15 años. Competía en torneos de World of Warcraft y League of Legends y ganaba algo de dinero hasta que en 2014, con 24 años, se retiró y fundó G2. Ahora, algo menos de siete años después, ese equipo se ha convertido en una empresa multinacional con sedes en Berlín y Nueva York.

Ocelote -así se le conoce en el mundo de los eSports- asegura que siempre ha sido “muy familiar” y que, en cuanto comenzó a ganar dinero, no dudó en echar una mano a sus padres: “en el primer torneo que gané me llevé dos mil dólares, que era lo que ganaban mi padre y mi madre juntos”. Dice que estos, que varias veces le castigaron sin jugar, hoy reconocen que “su carrera no habría sido tan próspera” si no hubiera dedicado tanto tiempo a los videojuegos.

Actualmente G2 tiene en sus filas a 55 jugadores profesionales y 13 creadores de contenido. A la hora de fichar a gente nueva, cuenta que el mundo de los eSports funciona de manera muy similar al de los deportes convencionales. Eso sí, el factor suerte juega un papel mayor en estos: “para que te fiche un equipo de fútbol te tiene que ver jugar bien el ojeador adecuado y en el partido adecuado, pero en los eSports está todo registrado y es más fácil encontrar al jugador que se busca”.

Los mejores, como en cualquier otro deporte, son auténticas estrellas, tienen representantes y manejan cifras que eran impensables cuando Ocelote competía. Según comenta, “ahora mismo entre su salario, lo que ingresan creando contenido, los patrocinios y los premios que reciben por ganar competiciones, hay jugadores que ganan entre tres y seis millones de dólares al año”.

La industria de los eSports genera cada vez más atracción y, en consecuencia, más beneficios. En 2018, Ocelote dijo que, para 2024, G2 valdría mil millones. A tres años de esa fecha límite, y escuchando el optimismo con el que habla del futuro de su empresa, llegar a ese objetivo parece cuestión de tiempo.