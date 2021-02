Una banda sonora para el documental de la rueda de prensa de Trump en Four Seasons Total Landscaping

Es una de las cantantes country que según la revista Rolling Stones hay que tener en cuenta. Se llama Jillian Jacqueline y entre las pocas canciones que ya ha publicado está la interesante “God bless this mess” (que Dios bendiga este desastre, qué apropiado para lo que vemos estos días en EEUU).

Hasta no hace tanto, llevar la palabra “Dios” en el título de una canción suponía que no ibas a sonar en la radio. Les pasó a The Beach Boys con “God Only Knows” una de las canciones clave en un disco clave en la historia de la música: Pet Sounds. Con ella se atreve hoy el amigo de Pino.

🎶 45RPM | @RafaelPanadero pone banda sonora al local de jardinería que Trump confundió con un hotel y que tendrá documental. Fue noticia por la surrealista rueda de prensa que Giuliani dio en el aparcamiento.



🎵 El amigo de Javier del Pino versiona God Only Knows de Beach Boys pic.twitter.com/zzN4D57qTO — A vivir (@Avivir) February 13, 2021

Brian Wilson hizo ese disco obsesionado por lo que acababa de escuchar en el Rubber Soul de The Beatles. Pero hubo efecto boomerang, porque cuando Lennon y McCartney escucharon “God Only Knows”, decidieron que el Sgt Pepper’s tendría que ser algo más, y metieron a última hora en Revolver una canción inspirada en la de Wilson: “Here, There and Everywhere”.

Años después McCartney hizo una versión para su película “Recuerdos a Broad Street”. Y hablando de películas… esta semana hemos sabido que la surrealista rueda de prensa que el abogado de Trump, Rudy Giuliani, dio para insistir en el fraude electoral a la misma hora en que se reconocía la victoria de Biden, tendrá su propia película: Four Seasons Total Documentary. Quizá así entendamos qué hacía Giuliani hablando de fraude en un polígono de las afueras de Filadelfia a las puertas de una ferretería y a pocos metros de un crematorio y un sex shop.