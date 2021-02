La declaración de intenciones de Mourinho con Bale en la contundente derrota contra el City de Guardiola

José Mourinho prolonga la mala racha de resultados del Tottenham, que ya es noveno en la Premier, con una nueva derrota, esta vez ante el imparable Manchester City de Pep Guardiola. Los blues son aún más líderes y ya aventajan al Leicester City en siete puntos. En la segunda parte del encuentro disputado en el Etihad Stadium, Mourinho hizo una declaración de intenciones a Gareth Bale, que entró al terreno de juego en el minuto 72 con 3-0 en el marcador.

El pasado viernes, el técnico portugués criticó que su futbolista publicase en Instagram que estaba "listo" para jugar este partido porque, según Mourinho, Bale había sentido molestias en el entrenamiento, aunque el escáner no desveló lesión alguna. "Probablemente esa publicación no sea ni su responsabilidad, no lo sé. Pero lo que decía era que el entrenamiento había sido bueno y que estaba listo y no era cierto. Cuando a mí me preguntan tengo que decir la verdad", explicó en rueda de prensa.

Guardiola 11-7 Mourinho

El técnico del Manchester City se tomó la revancha de la primera vuelta y, con una exhibición de Gündogan, sumó su decimosexta victoria consecutiva. En el marcador particular entre los dos entrenadores, Guardiola aumenta su ventaja, habiendo ganado cuatro duelos más que el portugués.