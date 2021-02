El FC Barcelona afronta el un tramo trascendental de la temporada y su primera parada en esta travesía será el choque de esta noche frente al Alavés, partido en el que Ronald Koeman dará descanso a algunos futbolistas de cara a la ida de los octavos de final de Champions ante el PSG. Sin embargo, algunos siguen discutiendo la acción polémica del posible penalti sobre Jordi Alba contra el Sevilla. "El tweet del Barça sobre el penalti es impresentable", señaló Santi Giménez en El Larguero.

"Me cansa discutir un penalti cuatro días después. Para mí no es ni falta. Ni Koeman ni nosotros sabemos cómo funciona el VAR", añadió el periodista del Diario AS. Además, destacó que las consecuencias de la derrota copera en el Sánchez Pizjuán pueden ser solo "físicas", porque los azulgranas se fueron con la sensación de mno haber jugado un "mal partido".

A cuatro días de la cita de Champions en el Camp Nou, Santi Giménez apuntó que el Barça puede que no sea "ni favorito" en esta eliminatoria de octavos, pero que entiende que Koeman ponga el foco en este compromiso.

'Expediente Piqué'

El periodista del AS explicó también que a Piqué "le dan un poco igual" las declaraciones en las que su entrenador le dio un toque por sus protestas contra el estamento arbitral por las que ha sido expedientado por el Comité de Competición. "Se puede criticar y hay que entender el contexto, pero es que Piqué es un sospechoso habitual", concluyó.