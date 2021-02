Cae el empleo pero aumentan las muertes en el trabajo

La caída de la economía, del empleo y de la movilidad han conseguido frenar las cifras de accidentes laborales, pero no el de sus víctimas mortales: el año pasado, 595 personas murieron mientras estaban trabajando y otras 113, en el trayecto hacia o desde el trabajo, según los datos hechos públicos este viernes por el ministerio de Trabajo. La cifras totales suponen un incremento de un 2% de las víctimas mortales en tasa interanual, pero si se descuentan los accidentes in itínere -teniendo en cuenta la reducción de la movilidad que se produjo, especialmente durante el confinamiento- el incremento se eleva hasta el 10%. Son datos provisionales del año 2020 en su conjunto que demuestran que hemos retrocedido en seguridad laboral porque desde hace 11 años -desde 2009- no había tantos muertos en el trabajo-sin contar los provocados en el trayecto entre lugar de residencia y lugar de trabajo-.

Pese al incremento de la mortalidad, se reduce un 22% el número de accidentes laborales -hasta los 485.365 accidentes laborales- lo que supone, aún así, unos 1.300 accidentes diarios. Estas cifras llevan a los sindicatos a concluir que el repunte de muertes se debe a la relajación en las medidas de seguridad y prevención, y piden que aumenten las inspecciones.

Jose de las Morenas, coordinador de salud laboral de UGT, explica en Hora 25 de los Negocios que se trata de "una cruda realidad que contradice una buena práctica preventiva y una inversión en previsión y una formación adecuada en función de los riesgos a los que los trabajadores están expuestos. Han perdido la vida 53 trabajadores más que el año anterior, con esa paralización de la actividad no tiene sentido ni razón alguna, salvo que ha habido una dejación de proteger la seguridad y la vida de los trabajadores. Esas causas tienen que ver, muchas de ellas, con infartos y derrames cerebrales, y estamos hablando de patología no traumáticas, vinculadas con el estrés, con la mala organización preventiva y, sobre todo, con este modelo de prevención que ha venido a poner la externalización como una figura clave".

Esta edición, además, la estadística oficial del ministerio de Trabajo reserva un apartado a los accidentes causados por covid. Desde abril, cualquier contagio por coronavirus que se haya contraido en el lugar de trabajo se considera accidente laboral: los datos de este ministerio cifran en 9.900 los contagios por covid y en 21 las muertes por el coronavirus entre los sanitarios, unas cifras muy inferiores a las de Sanidad, por lo que los sindicatos denuncian un subregistro en esta estadística.