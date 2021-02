Es terrible no tener sentido del humor, o tenerlo solo para lo que a ti te hace gracia. Al poder le pasa continuamente. Cuando dicen de él algo gracioso, o lo rotulan, se convierte a sus ojos en un ataque. El poder siempre tiembla ante la risa. Nada lo exaspera tanto como que alguien más débil, humilde, incluso más feo, se ría de él. El sentido del humor no consiste en que te haga gracia algo, sino en que soportes ser objeto de gracias. El poder representa, en esencia, una antipatía, y de ahí su cara cuando un chiste lo incluye. Siempre le parecerá malo, ridículo, inoportuno, en absoluto gracioso. El poder necesita, para resistir en su sitio, que temas el peso de su maquinaria, y en su defecto, que lo respetes. Con él no valen bromas, risitas, rótulos, y en última instancia, el humor iguala, si es que no supera; y eso no. El humor actúa sin formulas ni pautas. El humor sucede. No está contemplado, y pasa. El humor es desconcierto. Cuanto más inopinado, más repercusión libera. Esa explosión que provoca desparrama a las víctimas aleatoriamente. El humor es putada. Precisa lesionados. A veces el lesionado eres tú. Es una desgracia, en efecto, pero hay que aguantar y joderse.