Iturralde: "Es un error explicable en un árbitro de juveniles o infantiles"

El Real Betis se llevó los tres puntos de La Cerámica al imponerse por 1-2 al Villarreal Club de Fútbol. Los goles de Fekir y Emerson sirvieron para lograr la victoria en un encuentro marcado por la polémica arbitral.

El Villarreal recortó distancias desde el punto de penalti tras una mano del propio Emerson que revisó el VAR. En 'Carrusel Deportivo' no entendieron la decisión tomada por los protagonistas arbitrales del partido. "Eso no es nada. Está viendo la jugada siete veces, no es error claro y manifiesto, por tanto déjate. No puede ser", comentó Iturralde González.

Y en la última jugada del partido, el Villarreal empataría el partido pero el tanto no subió al marcador debido a que Gil Manzano pitó una falta previa justo antes del remate a puerta del atacante del Villarreal. Iturralde González explicó lo sucedido y opinó al respecto con Dani Garrido.

"Muchas veces decís que los jugadores se desconcentran durante un partido. Gil Manzano se ha ido del partido con el penalti que ha pitado. Esta última jugada es explicable en un árbitro que empieza, un árbitro de juveniles o infantiles. Un árbitro que va a ir a un Mundial no puede tener un error con esa precipitación", sentenció.