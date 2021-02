El director de 'Adú', sobre el discurso migratorio de Vox: "¿De verdad no se les cae la cara de vergüenza?"

Con su primera película, 'Los últimos de Filipinas', consiguió nueve nominaciones a los Goya. De su experiencia en África nació su siguiente largometraje, 'Adú', un drama sobre la inmigración a través de tres relatos que ha recaudado más de 6 millones de euros. Salvador Calvo tiene una extensa trayectoria en televisión, también ha realizado cortos como 'Maras' y ahora es candidato a mejor director con la cinta más nominada de esta edición. 'Adú', única de las películas candidatas estrenada antes del confinamiento, acumula 13 nominaciones. De cines, streaming, desigualdad e inmigración charlamos con el director en este camino a los Goya.



Adú es la película con más nominaciones a los Goya, trece, incluidas las de mejor película y mejor dirección. No sé si esto lo esperabas, ¿cómo se vive ese día? Cuando te levantas, ¿cómo tienes el cuerpo?

En parte fue una sorpresa, porque una película que se estrena en enero, normalmente no llega a los Goya y teníamos la incertidumbre. Es verdad que este año ha sido tan raro y tan especial que podía pasar cualquier cosa, y al final lo conseguimos. Normalmente te avisan los jefes de prensa y te dicen “oye, estate cerca de la Academia”, y yo decía “Dios mío, voy a estar en un bar de al lado esperando e imagínate que no salgo elegido”. Al final me convencieron y me colé en un bar pequeñito para estar solo y tranquilo escuchando las nominaciones y de repente, a los cinco minutos de empezar la conexión, llegó todo el equipo de ‘El año del descubrimiento’ y dije “ahora toda esta gente va a ver cómo a lo mejor no salgo elegido”. Pero bueno, al final todo resultó maravilloso y fue un día absolutamente lleno de felicidad.

Empiezas a tener experiencia porque con ‘Los últimos de Filipinas’ fueron nueve nominaciones. Es verdad que muchas fueron en las categorías técnicas, aunque también estaban dirección novel y algún actor. No sé si da un poco de vértigo empezar a tener la etiqueta que ponemos la prensa de “director muy nominado”.

Yo es que con dos películas tampoco creo que pueda ponerme ninguna etiqueta de nada, yo personalmente no me las pongo. Sí que estoy muy contento de que los compañeros vean en mi trabajo que lo estoy haciendo bien, entonces eso y que te voten sí que me agrada mucho.

También te podemos poner la etiqueta de “taquillero”, que es otra responsabilidad, porque la película ha funcionado bien en salas. Se estrenó hace un año prácticamente y ha recaudado más de seis millones de euros con más de un millón de espectadores…

Sí, debemos estar en los 6.400.000 euros, más o menos.

¿Eso te añade también responsabilidad? La película estaba teniendo un recorrido muy interesante en salas cuando conocimos la pandemia.

Volviendo un poco a lo que contaba antes, cuando me dijeron la fecha de estreno (31 de enero de 2020) dije “no, por Dios”. La semana de antes eran los Goya, la de después los Oscar, ¡nadie se iba a acordar de nosotros! Pensaba que íbamos a desaparecer entre todo ese marasmo de noticias de cine, y además también creía que no podíamos competir con todos los estrenos de los Oscar. Al final, mira, me he equivocado y tengo que reconocer que mis productores sabían más. Menos mal que se estrenó ahí y pudimos tener por lo menos seis semanas para poder hacer taquilla. La gente respondió y, aunque creo que podría haber tirado un poco más, me considero un privilegiado, porque otros compañeros no han tenido esa suerte. Por ejemplo, Gracia Querejeta con ‘Invisibles’, una película que me encantó, pero estrenó y a la semana cerraron los cines.

Ahora ‘Adú’ ha vuelto a las salas y durante el año también se estrenó en Netflix. Como director, ¿cómo cambia la experiencia al verla el año pasado en pantalla grande, con una premiere, a luego verla en casa?¿Cómo cambia el feedback con el público?

Estamos ya en una nueva era en la que se ha perdido un poco esa parte romántica en la que un director estrenaba una película y luego tenía una tourné de casi un año o dos años en la que movía la película por festivales internacionales, estrenaba en Estados Unidos, en Francia… Es una pena que se haya perdido, pero hemos ganado otras cosas. Yo, por ejemplo, tengo familia en Estados Unidos y un día me llamaron diciéndome que ya habían visto ‘Adú’. Qué maravilla, ¿no? Eso y que te lleguen mensajes de cualquier parte del mundo. Hoy me he despertado con un mensaje de un hombre de Tanzania que me decía que le había impresionado la película. Es decir, con las plataformas no hay límite. Antes era impensable que una película pudiera llegar a Tanzania a no ser que ocurriera diez años después del estreno.

Es la única producción que Telecinco ha estrenado este año. Tenía en cartera tres más, pero se han aplazado sus estrenos. ¿Cómo ves la situación de las salas y el comportamiento de las productoras y distribuidoras en esta época de incertidumbre?

Hablando como espectador y amante del cine, me da muchísima tristeza que las salas estén así a pesar de haber demostrado que son lugares seguros y que la cultura es segura, que no ha habido ningún contagio en ninguna sala de cine. Creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para poder volver a esa costumbre de asistir al cine y salvar de alguna manera las salas, porque me preocupa mucho como espectador, no como director. Al final, siempre habrá hueco en las plataformas para hacer material audiovisual, pero es que la magia que tiene un cine no la tiene nada.

‘Adú’ es una película con varias historias: sobre la inmigración, sobre nuestra mirada occidental, sobre el trabajo policial y sobre la dura travesía de quien emigra. La pandemia también nos ha hecho dejar de mirar algunos asuntos, pero es un asunto que sigue ahí y lo estamos viendo.

Sí, y desgraciadamente creo que va a ir a más, yo en esto no soy nada optimista. Ya se está viendo la desigualdad que hay entre el mundo que se puede vacunar y el que no. Ya están diciendo que hasta 2024 la vacuna no va a llegar a África, por ejemplo. Esto es tremendo, porque si se lo sumas a la estigmatización que ya de por sí hay sobre ellos y la politización que hay sobre la llegada de inmigrantes, si ya encima pensamos que pueden traer el virus, va a ser el colmo. Por eso creo que, desgraciadamente, la desigualdad y las diferencias que ya existen, se van a incrementar.

Cuando haces una película como esta y conoces las historias de primera mano, como fue tu caso, la llevas al cine, haces una campaña e intentas concienciar y luego escuchas algunos discursos de la ultraderecha en España, ¿qué cuerpo se te queda?

Sinceramente, me parece inmoral. Soy demócrata y creo que todo el mundo puede expresarse, pero me parece muy inmoral cuando, por ejemplo, los de Vox dijeron el otro día que en Canarias los inmigrantes estaban quitándole el trabajo a los canarios ¿De verdad no se les cae la cara de vergüenza? Lo que no alcanzo a explicarme es cómo alguien los puede votar. Por eso hemos hecho la película, para que la gente que la vea entienda que detrás de las cifras hay personas y cada una tiene una historia, una historia como la del niño de ‘Adú’. Es espeluznante que de los setenta millones de personas que son refugiadas en el mundo, la mitad sean niños. Esas cifras hay que analizarlas.

No sé qué películas habrás podido ver de las nominadas a los Goya, pero cuando miras a la lista, ¿qué piensas del cine español? De las historias que se están contando, de cómo miran nuevos directores, ¿cómo lo ves?

Como todas las crisis, la pandemia ha traído cosas buenas y cosas malas. De esas cosas buenas, está la posibilidad de que mucho cine independiente se pueda estrenar y tenga su hueco, ya que el cine más grande se ha reservado para el año que viene o para otro momento en el que se pueda asegurar la recaudación. Hemos conocido a muchos cineastas noveles que están fenomenal y que traen historias interesantísimas. Al final hay que ver las cosas buenas que traen estos momentos tan críticos.

Tienes dos películas, pero has hecho cortos, has trabajado también como director en televisión… ¿Deben abrir los Goya el melón de las series con el momento que estamos viviendo de consumo audiovisual o las series van por un lado y el cine por otro?

Yo soy un novato en el cine, vengo de hacer muchísima televisión. Las dos tienen mucho mérito y las dos tienen que tener su campo. Mientras haya festivales de televisión y haya posibilidades de reconocimiento, creo que pueden funcionar las dos cosas en paralelo, pero sí es verdad que hay que reivindicar más espacio para que también se premie a los directores de televisión y a las producciones de televisión. Cada uno tiene que tener su espacio.

Les estamos pidiendo a los invitados de este ‘Camino a los Goya’ que nos cuenten cuál es su escena favorita de la película. ¿Con cuál te quedas tú de ‘Adú’ y por qué es especial?

No quiero hacer mucho spoiler, pero quizás me quedaría con una escena que ocurre al final de la película entre los dos niños en la frontera. Esa es para mí el pilar del film. Recuerdo después de rodarla, que además la rodamos en primera toma porque era una situación muy complicada: había ciento cincuenta figurantes, porteadores, policías, gendarmería marroquí… Todo tenía que funcionar y el niño tenía que hacerlo bien, y lo hizo tan bien a la primera que cuando cortamos se hizo un silencio y, de repente, toda la figuración y el equipo técnico empezó a aplaudir al chaval, y éste se puso colorado, tapándose la cara… En ese momento yo me abracé con el ayudante de dirección y le dije: “tenemos la película”.

Después de todo el camino, ¿qué balance haces? Los premios, ¿son reconocimiento?¿Son apoyo?¿O lo importante de los premios es que más gente descubra esta historia y esta película?

El premio ya es tener trece nominaciones y que tus compañeros valoren tu trabajo a ese nivel, que yo me esté codeando con gente a la que admiro y que tienen trayectorias impecables como es el caso de Icíar Bollaín, Isabel Coixet o Juanma Bajo Ulloa. Eso para mí ya es un premio. De todas formas, también le da una segunda oportunidad a la película y hace que mucha gente que hasta ahora no la quería ver, se decida a verla por tener esas trece nominaciones. Todo ayuda e, internamente, reconozco que está bien todo ese reconocimiento para vender la siguiente y poder hacer la siguiente. En el fondo, eso es lo más importante.