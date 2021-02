"Esta no es la idea de Florentino Pérez ni de lejos, ni se le acerca"

Este domingo la Cadena SER ha desvelado el nuevo modelo de la Champions League en el que trabaja la UEFA, tal y como ha explicado la RFEF. Algo a lo que ha respondido LaLiga, con la cual se ha puesto en contacto también la Cadena SER.

Tebas cree que Rubiales lo que busca es protagonismo, desde LaLiga aseguran que lo único que hace el presidente de la RFEF es seguir el discurso de Florentino Pérez, tal y como ha informado Toño García.

Además, asegura que en LaLiga consta que en UEFA no han sentado nada bien las declaraciones de Rubiales en 'El Larguero'. Creen que es una ocurrencia que solo le interesa a Florentino Pérez.

Fuentes de LaLiga aseguran a la Cadena SER que en una reunión de hace 15 días Andreu Camps, mano derecha de Rubiales, aseguró no estar al tanto de una reforma de las competiciones.

El Sanedrín analiza la noticia de la SER

Miguel Martín Talavera: "Me parece que tenemos una Liga espectacular y vibrante y una Champions súper divertida y competitiva. Cambiarlo todo para seguir haciendo más grande a 3 o 4 equipos de las ligas importantes, me parece que es ir en contra del espíritu del fútbol y todo lo que representa este deporte".

Mario Torrejón: "Una Champions de 36 no hace más rico a nadie. La única manera de meter más equipos, es meter equipos peores. Quitando casos aislados, es un aumento de la mediocridad. Esa no es la idea de la Superliga y no es ni de lejos la idea de Florentino Pérez, es que ni se le acerca".

Jesús Gallego: "Este movimiento de la UEFA era para parar la Superliga y si se mueve es porque era algo real. Y si quiere hacer algo, tiene que implicar a las Federaciones y las Federaciones tienen que defender este cambio".

Jordi Martí: "Esto forma parte de un tira y afloja, es una negociación. Florentino, Bartomeu, etc tienen la Superliga en mente y amenazan con ella. Pero el fútbol europeo no compra eso, quieren una cosa evolutiva, es lo que dijeron en la ECA".

Julio Pulido: "Particularmente prefiero al Cádiz y al Valladolid que que entre el tercero de la liga portuguesa y al quinto de la liga francesa. Si el cambio que proponen es que se vayan el Cádiz, el Valladolid, el Eibar... para que entren el tercero de la portuguesa, el cuarto de la francesa o el quinto de la alemana, prefiero lo primero".

Lluís Flaquer: "Si no bajas equipos el número de equipos y quieres hacer 33 jornadas, te cargas el formato de arriba a abajo".