Un disparo desafortunado

Anton Cermak había llegado lejos en la vida. Había nacido en una ciudad minera cerca de Praga, en lo que ahora es la República Checa. Sus padres, buscando mejorar sus horizontes, emigraron a los Estados Unidos cuando Anton tenía solo un añito. Pese a que inicialmente se encontró trabajando justamente de minero, Anton consiguió ascender en la sociedad americana gracias al Partido Demócrata. En 1931, cuando tenía 58 años, se convirtió en alcalde de Chicago. Desde su posición de poder en el estado de Illinois, fue decisivo para la victoria de Franklin Delano Roosevelt en las elecciones del año 1932.

Y justamente fue su asociación con Roosevelt lo que lo hace nuestro desafortunado protagonista del día. El 15 de febrero de 1933, Roosevelt, estaba dando un mitin improvisado en Miami, a pocos días de jurar su cargo como nuevo presidente. Un tal Giuseppe Zangara, un inmigrante italiano, había decidido acabar con su carrera presidencial antes de que empezara. Armado con una pistola, tenía un pequeño problema para ver a su objetivo: Giuseppe sólo medía 1.50. Así que se subió a una silla y sacó la pistola, pero era demasiado inestable y, en lugar de dar a Roosevelt, dio a Anton Cernak. Cuando iba a intentarlo de nuevo, la señora que tenía al lado le agarró del brazo. Zangara hirió a tres personas más, pero ninguna de gravedad… excepto Anton.

Según la versión poco creíble que publicaron algunos periódicos, al caer le dijo a Roosevelt: “Me alegro de que me diera a mí, y no a ti”. Pocos días después, Anton murió. Dijera o no esas palabras, lo cierto es que, recibiendo esa bala, cambió la historia del mundo.