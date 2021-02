Janick, el actor autodidacta que visibiliza a los artistas negros en España

Janick ha vivido durante 30 años en España. Y tiene 32. Ese par de años en los que decidió ir a trabajar a Guinea Ecuatorial le cambiaron la vida. “En ese momento se estrenó ‘Palmeras en la nieve’, película en la que participan algunos actor ecuatoguineanos y ahí conocí a Boré Buika y Malcolm T. Sitté, y me di cuenta que tenía que volver a España para ser actor. Quería dedicarme a esto”, explica el joven intérprete nominado a mejor actor revelación en los Goya por ‘Historias lamentables’.

Él había estudiado previamente producción audiovisual, radio y espectáculos. “Estoy bastante familiarizadlo con el tema de las cámaras, los micrófonos. Y como soy bastante autodidacta, una faceta de la que no me quiero desprender, pues hice cortos por mi cuenta, produje, dirigí e interpreté por mi cuenta porque no tenía los medios para poder estudiar. A partir de ahí fue a más, como me gustaba tanto, y me presentaba a todos los castings. Hasta que hace dos años Javier Fesser me seleccionó para la película, fue una sorpresa y estoy muy agradecido porque él siempre apuesta por nuevos talentos”.

Ese ímpetu por buscar oportunidades en cada casting le llevó a ‘The Black View’. “Cuando volví a España, buscando por Internet actores de raza negra, topé con la asociación y contacté con ellos por Facebook. Me planté en las oficinas antes de que el proyecto saliera a la luz. ¿Hay más gente como yo? ¿Cómo? Tengo que conocer a esta gente, me dije”. Armando Buika, impulsor de esta plataforma, confirma que cuando lo vio, supo que tenía un talento natural.

Desde su creación en 2016, ‘The Black View’ ejerce una labor importantísima no solo con artistas. “Es un espacio para visibilizar el trabajo de los artistas negros en España. Empezó como una cosa muy pequeña y poco a poco fuimos conectando con personas que se sentían invisibilizadas. Nos solo asesoramos en cuestión de personajes, sino también a productoras, es sabido que cuando hay una trama de un personaje negro, se meten gazapos impresionantes, como el decir que una persona que viene de Guinea Ecuatorial , lo hace en patera, eso nos ha pasado”, explica el también actor.

La plataforma está en contacto con Netflix o Disney en nuevos proyectos que se están desarrollando y ambos actores coinciden en que el cambio es lento pero imparable. “Cuando estudié era el único alumno de raza negra. Entiendo que no se normalice del todo porque mucha gente a pie de calle no lo ve, pero existe y el cine tiene que representarlo”, comenta Janick, que además cree que es importante que también metan cabeza en la industria creadores racializados. “Si existe, tiene que estar en el cine, porque el cine se basa en la realidad. Como minoría, si queremos que se nos vea en el cine de una forma correcta, tenemos que contar nuestras propias historias. Animo a mi colectivo y mi comunidad”.

Le corrige Armando Buika:

¿Qué pasaporte tienes?

Janick: Español y Guineano

Buika: Yo solo tengo el español. No somos minoría, dejemos de enfocarlo desde esa perspectiva porque nosotros mismos estamos creando el gueto que estamos intentando derribar. Yo, como, español, tengo el mismo derecho que otros compañeros a optar según qué personajes, ese es el trabajo que estamos haciendo y tenemos que reclamar. Somos personas españolas que estamos reclamando la oportunidad que nos merecemos.

La oportunidad la tiene Janick en esta edición de los Goya como mejor actor revelación. “No vale con la nominación, hay que ganar, no nos cansaremos hasta que eso pase”, le mete presión entre risas el portavoz de ‘The Black View’, la asociación que poco a poco está cambiando la representanción de los artistas negros en España.